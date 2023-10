Nigrán convoca su segundo referéndum en un año

Los vecinos de la Rúa Bouzavella de Nigrán votarán este mes si quieren o no el sentido único de circulación. Será el segundo referéndum que el Concello convoca este año. El primero se desarrolló “online” a través de la web municipal en julio para conocer la opinión ciudadana sobre el acceso de los perros a las playas durante el verano –en horario de 22.00 a 9.00–. Ganó el sí y ya está en marcha la adaptación de la normativa para permitirlo. Ahora la consulta ayudará a ordenar el tráfico en un vial estrecho, en el que no hay espacio para dos vehículos en paralelo, que da acceso a las playas de Panxón y a Monteferro desde la Estrada pola Vía. Pero esta vez el voto será en urna en el salón de plenos. Todavía no hay fecha pero el alcalde, Juan González, espera que se celebre antes de que finalice octubre.

El problema es notorio desde hace décadas. Son numerosos los conductores que utilizan este atajo a los arenales durante el verano y los colapsos de tráfico son constantes. Atascos, maniobras imposibles y discusiones entre conductores son una constante. De ahí que el BNG presentase una propuesta de implantar el sentido único al pleno celebrado ayer, con la intención de garantizar la seguridad vial en la zona. El grupo de gobierno del PSOE planteó una enmienda a la moción nacionalista para convocar la consulta que resultó aprobada con los votos socialistas y las abstenciones de Bloque y PP. El alcalde recuerda que “entre os propios residentes hai opinións moi opostas, así que o máis democrático é que eles mesmos asuman a posición maioritaria que xurda da votación”. La votación será en sobre cerrado y urna en el salón de plenos y se organizará este mes El asunto causa una profunda controversia en la zona, como pudo constatar el gobierno municipal en una reunión convocada hace años para abordar el asunto, y han sido numerosas las reclamaciones de uno y otro bando al Ayuntamiento. Unos se quejan del caos circulatorio, mientras otros rechazan el rodeo que implicará el sentido único para acceder a sus casas. Nigrán consulta a los vecinos si dar acceso a los perros a las playas de noche en verano Por eso la votación se plantea secreta, a sobre cerrado, para garantizar la privacidad y evitar enfrentamientos. “En función do resultado o Concello tomará as medidas acordadas pola propia veciñanza e, por se resulta favorable ao sentido único, xa temos solicitado o informe perceptivo á Policía Local”, señala el regidor, para determinar si la dirección ha de ser ascendente o descendente. En cualquier caso, la medida no afectaría, aclara González, al cruce con el Camiño de Gorféns (parte inicial desde la Estrada pola Vía), dado que ahí el vial es lo suficientemente ancho. La votación estará limitada exclusivamente a los residentes empadronados en Bouzavella, donde se ubican una veintena de viviendas, por ser los principales afectados. “En ningún caso a decisión pode ser do resto da cidadanía que simplemente atalla por aí para ir a Patos ou a Monteferro”, subraya el regidor.