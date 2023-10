Los vecinos de Amoedo se quejan de los malos olores de las industrias

Los malos olores procedentes de alguna de las empresas ubicadas en el polígono de Amoedo, en Pazos de Borbén, están generando en los últimos días un gran malestar entre los vecinos que residen en las inmediaciones de esta zona industrial. Además aseguran que no se trata de un problema puntual, puesto que la situación se repite en distintas ocasiones desde hace varios meses, sobre todo durante las jornadas más calurosas del verano. El hedor en ocasiones es tan fuerte que les impide abrir las ventanas de sus casas y también afecta de manera negativa a algunos negocios de hostelería ubicados en la zona, que ven cómo los clientes ya no paran a consumir en la terraza debido al mal olor en el exterior.

El grupo municipal del BNG de Pazos ha expresado su preocupación por este problema y solicita al alcalde, Luciano Otero (Alternativa Veciñal), que intervenga para buscar una solución ya que, según aseguran los nacionalista, en las últimas semanas se han intensificado los malos olores en la zona del polígono. “Non é a primeira vez que esta situación ocorre, xa que nos últimos meses esta situación repetiuse varias veces con malos cheiros procedentes de algunha empresa do polígono de Amoedo. Estes fortes cheiros intensifícanse a última hora da tarde, facéndose insoportables nestes últimos días de calor”, afirma el portavoz municipal del BNG, Xurxo P. Besadío.

Investigación

Para la organización nacionalista no se puede repetir más esta situación. “Solicitamos ao goberno que realice unha investigación da procedencia dos malos cheiros para por fin a esta situación insalubre e molesta para as veciñas, veciños e negocios da zona”, explica Besadío.

Desde el BNG están preocupados por las molestias que estos malos olores causan a la ciudadanía, que “non poden ventilar as súas vivendas e os negocios de hostalería da zona que nesta semanas de calor non poden empregar as terrazas”, concluye el portavoz de la formación nacionalista.