A Alameda de Redondela acolle ata o día 8 unha exposición dedicada ao galego. Co título de “Orgullo da nosa lingua: o galego é un tesouro para compartir” ofrecerase un pequeno percorrido polas pecularidades e trazos de identidade do noso idioma e da súa evolución. A mostra ten como obxectivo a promoción do galego entre todos os sectores da poboación poñendo en valor as moitas razóns que temos para sentir fachenda do noso idioma único. Esta actividade forma parte do programa FalaRedes da Xunta.