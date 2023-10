La Xunta acepta terrenos en el Alto da Gloria para construir el centro de salud

El gobierno de Ponteareas ha ofrecido unos nuevos terrenos a la Xunta para ubicar el futuro centro de salud del municipio y la Xunta les ha dado el visto bueno.

Nada más tomar posesión, en junio de 2023, el ejecutivo local del PP que preside Nava Castro le propuso a la Consellería de Sanidade una parcela en el Alto da Gloria, en la calle Trovador Xoán García de Guillade, para emplazar el nuevo centro de salud de Ponteareas y los técnicos autonómicos le dieron su aprobación. De hecho, según confirmó en el último pleno ordinario el pasado martes la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández, tanto los técnicos como el gerente del Sergas visitaron los terrenos, el pasado 4 de julio, y no pusieron impedimento a la ubicación elegida que en Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) está incluida en una bolsa de terreno destinada a equipamientos deportivos.

El anterior gobierno bipartito(BNG-PSOE), el año pasado, había ofrecido a la Xunta unos terrenos para el centro de salud al borde de la N-120, a la altura de la salida del centro urbano del Paseo Matutino, y no habían sido dados por válidos por los técnicos de la Xunta por figurar calificados como suelo urbano no consolidado y de uso deportivo en el PXOM. No obstante, en noviembre de 2022, la Xunta le trasladó al Concello de Ponteareas que “con una serie de modificaciones” podrían encajar.

Fue la concejala socialista Vanesa Fernández quien, en el último pleno, preguntó al gobierno local por la parcela concreta ofertada a la Xunta tras haberse enterado, dijo, por la prensa de que el Concello había propuesto una nueva ubicación.

La concejala de Urbanismo calificó de “estratégica” la decisión de optar por estos terrenos y achacó al bipartito no haber sido capaz de ponerse de acuerdo BNG y PSOE para ofertar terrenos válidos a la Xunta y tampoco haber incluido una bolsa de terreno válido para el nuevo centro de salud en el PXOM, en vigor desde diciembre de 2021.

Los terrenos del Alto da Gloria propuestos son, según dijo Fernández Táboas, una de las alternativas que contemplaba en un informe previo el anterior técnico coordinador de la oficina técnica municipal, y cuentan, además, con un informe técnico de la arquitecta municipal que acredita su idoneidad.

La Consellería de Sanidade y el Concello de Ponteareas han firmado ya el convenio de colaboración para la construcción de un nuevo centro de salud que sustituirá al actual en el barrio de As Cachadas.