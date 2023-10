El mirabel da vida a cuatro empresas

El mirabel, una fruta con similitudes con la ciruela, es de consumo limitado en fresco a tres semanas al año, en torno a la segunda quincena julio. En O Rosal, se da a la perfección desde la llegada de este árbol al municipio hace un siglo procedente de la Selva Negra (Alemania). El clima de O Rosal motiva su calidad máxima, favoreciendo incluso que su piel sea más fina que la de los mirabeles del centro de Europa. Por este motivo, en el municipio existen 4 empresas que utilizan el mirabel como materia prima, transformándolo para su consumo o uso fuera de temporada.

El obrador Rosabeles, localizado en la parroquia de Tabagón, elabora pastas de mirabel. A su frente está Banesa Cortiñas, que desde hace 7 años elabora la receta de su bisabuela. Las pastas las vende en 200 tiendas de toda Galicia, la mayoría de productos gourmet. Con plantación propia de mirabeles elabora también almendrados, mirabeles en almíbar, mermelada o licor.

Los mirabeles en almíbar de O Rosal que nos podemos encontrar en el mercado pertenecen a A Rosaleira o a Mirabeles do Rosal. Al frente de A Rosaleira está Luis de Lorenzo, nieto de su fundador José Sánchez García, el profesor natural de Soria que plantó el primer mirabel en O Rosal. “El mirabel está muy localizado en esta zona y, por eso, si en primavera cae un granizo en Baixo Miño y hecha la floración abajo, no podemos traerlo de otra zona” explica el responsable de A Rosaleira. La otra dificultad de esta fruta que deben paliar es que es “un árbol de producción bianual, un año produce mucho y otro muy poco, aunque el cambio climático también está alterando esto”. Como singularidad del mirabel de O Rosal, Luis de Lorenzo destaca su piel: “Los franceses nos preguntan si los pelamos porque es más fino que el de ellos y en el almíbar casi no se le nota”.

La innovación no está reñida con la tradición tampoco para los mirabeles. Por eso, Mirabeles do Rosal ha incorporado a sus mirabeles en almíbar, mermelada o dulce de mirabel, dos cervezas con mirabeles; una rubia y una tostada y, en añadido, un panettone de mirabel en Navidad. “Este será el tercer año que lo hagamos con panadería Argibay de Porriño y está siendo un éxito”, explica Salvador Martínez.

El cuarto negocio de O Rosal que ha descubierto el potencial de los mirabeles es de cosmética, Biosenza Galicia. Su responsable de innovación es el uruguayo Ricard Carli, que ha descubierto las propiedades antioxidantes y los omegas equilibrados del mirabel para la piel. “Me vine a Galicia porque mi mujer es de Arteixo. Había trabajado en la facultad de Química desde los 30 años desarrollando componentes y buscando una salida aquí, descubrí el potencial de los mirabeles”, explica.

V Feria do Mirabel

La Asociación de Comerciante do Rosal, ACOR, celebra hoy la V Feira do Mirabel, en O Tamuxe. En ella pueden conocerse y probarse los productos elaborados con mirabeles. Habrá actividades desde las 9.30 horas; concursos, torneos deportivos o actuaciones musicales.