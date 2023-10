“Defendemos o noso modelo de concello desde a oposición”

Apenas 200 votos separaron ao BNG de obter un cuarto concelleiro en Redondela nas eleccións do 28-M. Duplicou o número de apoios subindo de 2 a 3 edís e os seus votos son determinantes para que saian adiante as propostas do bipartito PSOE-AER. Xoán Carlos González é o voceiro nacionalista desde 2015.

–Por que o BNG tras apoiar a investidura de Digna Rivas, decidiu non integrarse no goberno local?

–O BNG cumpríu a súa promesa eleitoral de construír un goberno de progreso. Nas conversas nunca houbo unha proposta concreta e firme do PSOE, nin de proxecto nin de organigrama. Xa coñecemos o xeito de traballar do goberno de Digna Rivas. Na asemblea local considerouse que se debe chegar a un equilibrio de forzas cos socialistas para que as propostas do BNG sexan realmente percibidas polo conxunto da veciñanza. Defendemos o noso modelo de concello. Finalmente acordouse a fórmula de colaborar co goberno municipal dende a oposición.

–Que valoración fai dos primeiros 100 días deste bipartito?

–Iniciouse con moi mal pé, coa demisión da persoa de maior peso no anterior goberno de Rivas. Sabemos que o verán é un periodo complexo para avaliar. Mantemos encontros constantes co equipo de goberno. Accederon á nosa proposta de realizar reunións sectoriais para que nos expoñan os seus plans a medio prazo coa finalidade de que o BNG realice as súas achegas e propostas. O equilibrio de forzas exixe un diálogo permañente, e vontade de chegar a acordos.É o propio grupo de goberno quen debe demostrar que a súa prioridade é a estabilidade.

–Que asuntos cruciais para Redondela espera sacar adiante o BNG neste mandato?

–O BNG está chamado a ser o grupo referente durante este mandato. Prantexaremos propostas que redunden positivamente nos veciños e veciñas de Redondela, mais cun traballo fiscalizador. Centrarémonos nas políticas de benestar xunto á participación veciñal. Incidiremos nunha boa planificación de inversións, poñendo enriba da mesa a necesidade de remunicipalizar servizos que as concesionarias non están prestando correctamente. Teremos que aprobar si ou si o Plan Xeral. Redondela debe recuperar a autoestima e aproveitarse da súa situación estratéxica, ocupando o seu lugar como cuarto concello da provincia.