La Xunta de Galicia destinó en 2022 cerca de 120.000 euros a ejecutar y planificar diferentes actuaciones de cuidado y puesta en valor en el Parque Natural Aloia, que superó los 31.000 visitantes. Así se expuso ayer en la reunión de la junta rectora del parque, celebrada con el objetivo de hacer balance de la gestión realizada durante el ejercicio pasado y en la que participaron la directora de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y el jefe territorial de la Vicepresidencia Segunda y Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en Pontevedra, José González.

Además, si a esta cuantía se le suman las inversiones que ya fueron ejecutadas en lo que va de año y las previsiones para este último trimestre, el esfuerzo económico de la Xunta en este espacio natural podría alcanzar los 300.000 euros en el periodo 2022-2023, una cifra que supera el presupuesto inicialmente previsto en el propio plan rector de uso y gestión del Monte Aloia.

En la reunión, Do Campo destacó las buenas cifras de visitantes que el parque alcanzó a lo largo del pasado año. Entre enero y diciembre, cerca de 5.300 personas pasaron por el centro de interpretación, a nivel individual y en grupo. No obstante, como también matizó la directora de Patrimonio Natural, el número real es mucho más alto, ya que no todos se acercan hasta el centro, por lo que, con toda seguridad, la cifra superaría los 31.000 visitantes.