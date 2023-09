Alumnado de los IES Mendiño y Pedro Floriani, especialmente de las parroquias de Reboreda, Porto Cabeiro, Vilar de Infesta, Cesantes, Quintela y Cedeira, no cuentan con plazas suficientes en los autobuses escolares para llegar desde su casa al instituto. Y es que la normativa de la Consellería de Educación no da derecho al transporte escolar a los estudiantes de Bachillerato y Ciclos de FP salvo que haya plazas libres, escasas debido al incremento de matrículas en algunos cursos. Así se lo expusieron las Anpas de los centros afectados a la alcaldesa Digna Rivas, en una reunión para buscar soluciones a esta carencia.

El Concello de Redondela denunció que “a rapazada de entre 14 e 17 anos ten que trasladarse desde as diferentes parroquias en vehículo privado ou camiñando, xa que tampouco existen liñas de transporte público ordinario”. En palabras de Rivas, “o ensino público e de calidade é un dereito de todos e todas”, por lo que sostiene que “a Xunta non está a respectar a igualdade de oportunidades da mocidade de Redondela, ao discriminar ao alumnado que vive nas parroquias e non contar cun transporte público alternativo para desprazarse ao instituto”. Hace dos semanas, la regidora solicitó una reunión con la Consellería de Educación para tratar este asunto “e aínda non temos resposta”.

La alcaldesa y el concejal de Educación, Iván Vallés, acordaron con las familias afectadas que si la Xunta no resuelve las deficiencias en el transporte escolar para los estudiantes de los IES radicados en las parroquias, el gobierno local podría convocar movilizaciones de protesta.

Asimismo, el PSOE llevará al pleno una moción consensuada con las Anpas solicitando al gobierno gallego “que se garantan os dereitos dos nenos e nenas á educación, considerando como esencial o servizo de transporte escolar, tanto para Bacharelato como para os ciclos de FP e Educación Infantil”. Dicha moción se debatirá en la sesión del próximo 28 de septiembre y en ella se instará a la Xunta a que “habilite o transporte escolar e universal para todo o alumnado de 3 a 18 anos, sen restricción por distancia”. Asimismo, el gobierno local quiere demandar al ejecutivo autonómico que “con carácter urxente modifique o horario do transporte regular adaptándoo ao horario escolar e aumentando o servizo”.

Rivas se comprometió con las familias a mediar con la empresa concesionaria del transporte “para tentar aumentar a capacidade dos autobuses e que así garantir que os estudiantes de Bacharelato e FP poidan acudir puntualmente aos seus centros e regresar aos seus domicilios aínda que vivan no rural”.