La próxima renovación de la pasarela del colegio Santiago Apóstol, en A Montesiña, se debe a las gestiones del anterior gobierno local y la desarrolla la Xunta, sin que el Concello de Soutomaior “participe en nada”, aclararon ayer la Consellería de Infraestruturas y el PP municipal, a través de su portavoz Noelia Ocampo.

La Consellería recordó en una nota de prensa que la pasarela “es un proyecto programado, redactado e impulsado hace tiempo” por el departamento de la Xunta a petición del gobierno local que encabezaba Agustín Reguera. Las obras comenzaron en agosto y ya está realizado el encargo de la estructura de plástico reciclado que sustituirá a la actual de madera. La Xunta explica que la reunión con el Concello dirigido ahora por Manu Lourenzo fue para “abordar la evolución de la obra”.

La edil Noelia Ocampo calificó de “oportunista” al regidor del BNG y le pide “que no engañe ni se ponga medallas que no le corresponden”, pues “hace creer que la nueva pasarela estará instalada gracias a los escritos que envía a la Xunta, cuando sabemos perfectamente que se abrirá en las próximas semanas de cualquier modo y si no se hizo antes es porque está siendo fabricada”.