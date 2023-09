El gobierno municipal de Ponteareas presentará una moción en el siguiente pleno para instar al Gobierno de España a reservar una partida en los Presupuestos Generales del estado (PGE)para la mejora de la seguridad en la Nacional 120 a su paso por Ponteareas, así como para la construcción de la tan demandada variante o circunvalación.

En el escrito en el que se solicita la moción, el PP recuerda que, ya en 2018, hubo una partida presupuestaria reservada por el entonces Gobierno central de 27 millones de euros, pero que estos no se llegaron a ejecutar y desaparecieron de los presupuestos de los años siguientes coincidiendo con el mandato del PSOE y Podemos hasta el día de hoy. Asimismo, apuntan que, en los PGE de este año, había una partida por importe de 500.000 euros destinada al proyecto de la variante que no especificaba los términos en concreto a los que se dedicaría “y de la que no se tuvo más noticias”.

El ejecutivo ponteareano reclama información sobre ambos proyectos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al que solicitará también la transferencia del tramo urbano de la carretera, desde la entrada a A Freixa hasta el IES Barral.