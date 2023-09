La importancia de lo secundario

La llegada de los nuevos gobiernos de As Neves y Ponteareas, de nuevo bajo la dirección del PP, ha hecho que ambas instituciones refuercen el uso de sus escudos municipales frente a los logotipos que habían comenzado a usar los anteriores ejecutivos, en ambos casos liderados por el BNG, “para presentar una imagen más moderna de sus municipios”, según decían. Aunque es una cuestión secundaria frente a los actuaciones que deben acometer los concellos, no pasa desapercibida para la ciudadanía.

Así de la web oficial de Ponteareas y de su redes sociales ha desaparecido en una primera visión el logo diseñado por Leonor Parcero con la colaboración de Guillotina Studio a petición del gobierno local, en 2017. En el manual de imagen corporativa se daba al escudo un uso más oficial y se mantenía a la derecha del nuevo logo. “El Concello de Ponteareas nos encargó el desarrollo de su nueva imagen, un proyecto integral más allá de un logotipo: una imagen más moderna y coherente en su conjunto que representase las peculiaridades de su municipio”, indicaban los autores.

Lo mismo ocurre en As Neves, donde el logotipo desapareció en redes sociales y página web, dando más importancia al escudo histórico. La imagen corporativa de As Neves también es de 2017 y fue un trabajo del diseñador David Silva. En su momento se anunció que este diseño, que modernizaba la imagen del Concello, conviviría con el emblema histórico.

Es el gobierno local el responsable de crear e institucionalizar una imagen corporativa con logo, pero la decisión de crear y aprobar un escudo oficial corresponde al pleno por mayoría absoluta, con exposición pública, una memoria histórico-heráldica y requiere de la aprobación también de la Xunta porque “la determinación y definición de los símbolos no debe ser algo irreflexivo y que responda a cuestiones de índole arbitraria o caprichosa de un momento pasajero, sino que debe derivar de un estudio pormenorizado y serio, destacando los hechos históricos, culturales y significativos del territorio al que va a representar, permaneciendo en el tiempo y singularizando la propia población que vive en él”, señalan desde la Comisión de Heráldica de la Xunta.

Los actuales escudos de Ponteareas y As Neves no cuentan con toda la oficialidad que se les supone y de partida no están adaptados al Decreto 19/2010, del 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de símbolos de las entidades locales de Galicia.

El de Ponteareas fue aprobado por Resolución del Ministerio de Interior del Gobierno de España de 27 de enero de 1978 y el de As Neves es de tiempos de Franco y fue aprobado por un Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 12 de junio de 1959, publicado en el BOE el 24 de ese mismo mes.

El BNG de Salceda quiere revitalizar el emblema con ángeles y corona real

Salceda de Caselas fue un Concello precursor e implantó un logotipo en abril de 2008, también con un gobierno liderado por el BNG. Indicó que representaba a la nueva Salceda, ya que casi un año antes gobernaba la izquierda (BNG y PSOE). El PP mostró su desacuerdo desde el primer momento pero fue con la portavocía de Santiago Rodríguez Davila cuando más intensamente se exigió el uso del escudo, que nunca desapareció totalmente. De hecho, en la nueva numeración de las casas vecinales, puesta en marcha en la pasada legislatura (MS y PSOE) aparece en lugar destacado. La reclamación del PP cuenta ahora con un aliado más: el propio BNG, que, tras años de ausencia, vuelve a la corporación local. El portavoz de este partido, Salustiano Guerra, pidió en el último pleno el uso del viejo escudo en todo tipo de documentación, incluso publicitaria, en cartelería, papeles oficiales y en redes sociales. El escudo de Salceda, que incluye dos ángeles, corona real, y otros símbolos al parecer relacionados con el Pazo de Aballe, tampoco está adaptado al Reglamento de símbolos de las entidades locales de Galicia. Su aprobación se hizo en Madrid por el Decreto núm. 2562/1977 de 19 de septiembre del Ministerio de la Gobernación del Gobierno antes de que tuviesen lugar las primeras elecciones democráticas a corporaciones locales en España.