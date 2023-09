“No digieren que la izquierda obtuvo 1.400 votos más”

La socialista Digna Rivas afronta su quinto año de mandato tras unas elecciones que dejaron al PSOE con los mismos 7 concejales que en 2019, en una corporación local de 21 ediles. Un pacto de investidura con AER y BNG le permite mantener el bastón de alcaldesa frente al exregidor del PP Javier Bas, líder de la oposición con 10 representantes. Una complicada aritmética que a Rivas le depara reveses como fue su reprobación en el último pleno, por la polémica gestión del servicio de socorristas en Redondela.

–Encabeza de nuevo un gobierno en minoría del PSOE con el único concejal de AER, Roberto Villar, al que expulsó del ejecutivo local hace dos años por sus diferencias en la gestión de Medio Ambiente. ¿A qué acuerdos han llegado?

–En el anterior mandato no expulsé del gobierno a nadie. Hubo una discrepancia puntual, la ya más que comentada retirada de algas en la campaña de verano. El PSOE pasó a ejercer esa competencia y eso llevó a que AER tomara la decisión de salir del gobierno. Me hubiese encantado terminar el anterior mandato con AER en el gobierno. Los acuerdos a los que hemos llegado son públicos. Al PSOE y AER les unen muchos puntos en común en su programa político. No olvidemos que en las elecciones municipales, en Redondela los partidos progresistas obtuvimos 1.400 votos más que la derecha. Los vecinos y las vecinas eligieron gobierno de izquierdas; y PSOE, AER y BNG plasmamos la voluntad de las urnas.

–El gobierno no se conformó hasta el 1 de agosto, tras la renuncia de la edil socialista María Castro.

– Agradecer su trabajo mientras estuvo en el ejecutivo. Este nuevo grupo forma un gobierno fuerte, que va a atender en estos cuatro años las necesidades y los derechos de los vecinos de Redondela, a partir de las propuestas que hicimos en nuestro programa electoral.

–¿Qué grandes proyectos aspira a realizar en los próximos 4 años?

–El objetivo es mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos. En 2019 iniciamos un proyecto que, a pesar de superar una pandemia, dio muestras de lo que queremos para Redondela. Estamos ejecutando obras de calado como el aparcamiento disuasorio, que junto con la reforma de la Praza de Ponteareas cambian totalmente una entrada principal al pueblo. Vamos a seguir mejorando ese entorno con la humanización de las rúas Salgueiral y Cardosas. En Chapela estamos con obras en la alameda de Rosalía de Castro, en la zona deportiva del “campito”, creando un skatepark en la Senda Verde, humanización de la subida a Cidadelle.. Son muchos los proyectos que esperamos poder realizar en este mandato: continuar la Senda Verde y construir un edificio de usos múltiples en Chapela, mejorar las instalaciones deportivas, ampliar el paseo del Maceiras, peatonalizar más espacios... A la vez, somos autocríticos y debemos mejorar la atención y conservación de las zonas rurales. El arreglo de caminos, los desbroces y una iluminación más eficiente en las parroquias son una prioridad en este mandato.

–El BNG, con tres ediles, decidió no entrar en su ejecutivo, pese a que ello le daría mayoría estable. Socialistas y nacionalistas gobiernan juntos otros concellos e instituciones, ¿qué les separa aquí?

–Nada, compartimos un programa y un ideario político muy similar. Prueba de ello son los múltiples acuerdos a los que llegamos y hemos llegado en los últimos años. Quisimos, e insistimos en que entrasen en el gobierno. Siempre hay mano tendida para llegar a acuerdos con el BNG, en beneficio del interés general.

–¿Espera llegar a más acuerdos con esta oposición del PP liderada por el exalcalde y exdiputado Javier Bas?

–Sinceramente no, sólo hace falta ver la actitud de pataleta de Javier Bas en los plenos. Seguramente sea por revanchismo tras los resultados de las pasadas elecciones municipales. No digieren que en Redondela la izquierda obtuvo 1.400 votos más que la derecha. Pero es así, Redondela dijo alto y claro que quiere un gobierno progresista.

–Se ha quejado del “ninguneo” de la Xunta hacia Redondela.

–La dejadez de funciones y el abandono de la Xunta hacia Redondela es notoria. La Xunta es de Galicia y no debe actuar en función del color político que gobierna cada concello. Obras prometidas en la campaña electoral del 2019 como la Avenida Mendiño resultaron ser humo. Y hay muchos más ejemplos del abandono de la Xunta: Avenida de Vigo, escuela infantil de Chapela...Un insulto a los 29.000 habitantes de Redondela. Hace mes y medio pedí por registro, otra vez, reunirme con la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y tampoco nos responde....espero que recapaciten y atiendan sus obligaciones con los vecinos. Del mismo modo, la Diputación debe fomentar el desarrollo de los municipios en base a criterios igualitarios y no al color político.