El Plan Xeral de Nigrán permite chalés y pisos protegidos en el último solar libre de Praia América

Viviendas unifamiliares o pareadas de bajo y una altura y bloques de pisos de protección pública de bajo y dos alturas. La previsión de edificación para la última parcela vacía del frente litoral de Praia América es muy similar en el Plan Xeral de Ordenación Municipal que se expone estos días en los centros vecinales del municipio de Nigrán, antes de que lo valide el pleno provisionalmente y la Xunta definitivamente, a la del documento aprobado inicialmente hace diez años. La gran diferencia respecto la previsión de 2013 es la supresión del uso hotelero: entonces se reservaban cerca de 5.000 metros cuadrados para ello. Así lo explica el concejal de Urbanismo nigranés, Diego García Moreira,

La planificación en el último solar en primera línea de playa despierta críticas por parte de la oposición. La portavoz del PP, María José Pino, reprochaba al alcalde, Juan González, en los últimos días “la hipocresía” respecto a planificaciones que censuraba antes de llegar al gobierno municipal. Lo cierto es que en 2012, cuando era líder del PSOE en la oposición al gobierno del PP, el regidor calificó de “aberración” la urbanización planteada en Praia América y aseguraba que las construcciones supondrían “unha barrera visual que ensombrecerá o barrio tradicional de pescadores de A Area”, ubicado en el entorno. “Convertir Praia América en Sanxenxo es un error”, advertía.

El alcalde había calificado de "aberración" la previsión para la parcela en 2012

Ahora afirma desconocer “como está esa planificación en concreto” porque no se sabe “de memoria” todas las del municipio y asegura no haber “cambiado de idea”. Recalca que “non hai intención de crear un impacto nesa zona, non está prevista a construción de grandes edificios, e farase o que sexa para que non se cree impacto paisaxístico”. Este Plan Xeral “vai ser moito máis respectuoso ca o de 2013 cos espacios sensibles”, añade.

Edificaciones en la mitad de la parcela

¿Cómo quedará realmente la parcela que perteneció a la constructora Mario Puentes y que absorbió tras su quiebra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida popularmente como el “banco malo”? El concejal de Urbanismo ofrece los datos. La finca que la promotora inmobiliaria cedía como parking al Concello de Nigrán para dar servicio a los usuarios del principal arenal del municipio durante el anterior gobierno del PP mide cerca de 14.000 metros cuadrados.

Algo más de la mitad (7.541) se destinarían a la construcción de chalés unifamiliares o pareados y a apartamentos de promoción pública al menos en el 30% de la superficie edificable. El espacio restante se deberá dedicar a equipamiento (zonas verdes, viales y servicios). A mayores, el PXOM establece que, en caso de que algún promotor decida desarrollar la urbanización dibujada en los planos, deberá habilitar un aparcamiento de uso público de 500 metros cuadrados con 76 plazas “para dar servicio aos usuarios da praia e do entorno natural”, señala el edil.

El PP reprocha al regidor la "hipocresía" sobre planificaciones que censuraba antes de acceder al gobierno

García Moreira recalca que habría sido “moi difícil” eliminar de los planos una urbanización “que estaba aprobada inicialmente” y asegura que “se intentou reducir o impacto ao mínimo posible”. En cualquier caso, deja claro que “as edificacións non van estar en primeira liña de praia, teñen que ir hacia atrás”.

Reuniones vecinales

El gobierno municipal de Nigrán inició hace una semana una gira para explicar el Plan Xeral por los centros vecinales de las parroquias. Hoy le toca el turno a la parroquia de Nigrán y la cita será en el local social de As Angustias a las 20.30. Las asambleas continuarán el martes que viene, día 19, en “A Irmandade” de Priegue a la misma hora, el jueves 21 en Parada y el lunes 25 en “A Unión” de San Pedro. Todos los encuentros están previstos a las 20.30 abiertos a la participación de los vecinos de cada parroquia.