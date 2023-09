O Instituto de Estudos Miñoráns organiza o III Concurso Fotográfico Camiños do Val de Miñor e do Baixo Miño con premios de ata 250 euros que se outorgarán segundo a valoración dun xurado e das votacións a través de Facebook. Os traballos pódense presentar desde o luns 18. As bases están na web do IEM.