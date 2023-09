La retirada total de grano que se acumulaba en la antigua fábrica de loza de Pontesa supone un alivio para las “200 familias de Arcade afectadas”, dijo ayer el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, una vez recibida la confirmación oficial del vaciado. La nave de Pontesa, en Pontesampaio, sufrió en noviembre de 2022 un grave incendio que arrasó parte del edificio y “estaba a provocar problemas de insalubridade en Arcade e afectaba a decenas de negocios de restauración e hostalaría do concello”, agregó el regidor.

Como inconvenientes derivados del incendio de hace diez meses –tardó varios días en extinguirse–, los vecinos afectados destacaban los malos olores y plagas de ratas e insectos. Lourenzo señaló que “sempre tivemos claro que a solución pasaba pola retirada do gran almacenado na nave, e así o fixemos saber en tódalas xuntanzas de traballo que mantivemos coas administracións implicadas”.

El alcalde de Soutomaior recordó las reuniones que mantuvo sobre este tema con la Delegación Territorial de la Xunta, con el Concello de Pontevedra –la nave se ubica en su término municipal– o con la Dirección de Costas, para reclamar “que a situación estivese resolta non nun horizonte temporal de anos, senón no prazo de 3 ou 4 meses, e o traballo do goberno de Soutomaior logrou que se cumplise”.

Lourenzo avanza que el Concello “seguirá a traballar para que a situación se solucione por completo” y que las 200 familias de Arcade y negocios afectados “recuperen a total normalidade no seu día a día”.