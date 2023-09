Revuelo en un colegio de Ponteareas por falta de profesores y plazas de comedor

El primer día de colegio en el Fermín Bouza Brey de Ponteareas arrancó entre protestas. El profesorado decidió reclamar en el patio, junto a los alumnos y a las alumnas, más personal y, además, aumentar las plazas del comedor. Una hora más tarde, según apuntó el colegio, recibieron una llamada de Inspección para advertir de que debían regresar a las aulas porque lo que estaban haciendo era ilegal. Aceptaron la petición y dos de las maestras salieron fuera de las instalaciones para explicarles a los padres y a las madres, que también se manifestaban, por qué volvían a las clases.

“A partir de aquí, todo lo que hagáis para seguir protestando será a favor de vuestros hijos”, indicó una de ellas. Por su parte, Educación confirma a FARO que el personal con el que cuenta el colegio ponteareano es suficiente y que, a petición de la alcaldesa Nava Castro, se estudia posibles soluciones para aumentar las plazas del comedor.

Educación asegura que la plantilla es suficiente y que está buscando soluciones para cubrir la demanda

Según explican, reclaman más profesorado para cubrir las necesidades del colegio “en el que hay hasta 10 alumnos diagnosticados con autismo”. Desde la Anpa, reclaman más profesores y profesoras porque “ahora mismo hay 13 para 13 aulas y la dirección así se queda muy colgada porque si atiende a esas labores ya no pueden estar en las aulas y si alguno falla no hay nadie que pueda dar clase”. Critican que “en el caso del comedor, nos aceptaron 60 plazas y hemos solicitado 90. Así no se puede llevar a cabo una conciliación familiar”. Apuntan que “es un problema con el que nos encontramos este año porque el anterior curso fue bien”.

Desdoble

Junto a los padres y a las madres que se manifestaron fuera del colegio, se encontraban tres concejales del BNG de Ponteareas. Criticaron “que cuentan con una elevada ratio por la decisión de la Xunta de no dividir un aula con 25 alumnos mientras en otros centros sí se concedió ese desdoble”.

Por su parte, Educación apunta que “el centro cuenta con toda la dotación de personal necesaria. Todas las tutorías están cubiertas y, a mayores, tienen dos profesores de Educación Física con horas libres, dos especialistas en Pedagoxía Terapéutica, un especialista en Audición e Linguaxe, un orientador, un maestro de Religión y un especialista en Música” .

En cuanto al comedor, “el aumento de usuarios fue solicitado por el centro durante el verano, ya fuera de plazo. En todo caso, la Xefatura Territorial, a petición de la alcaldesa, está intentando buscar una solución para cubrir esta demanda en las próximas semanas”.