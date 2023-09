Las playas de Soutomaior se transformaron en áreas de lectura con “Biblioverán”, un servicio que extendió la oferta de la Biblioteca Municipal ‘Luís Seoane’ durante 21 días en el Peirao de Arcade. Este año, como novedad, la iniciativa se extendió a Veiguiña Longa, en la parroquia de Comboa, así como a la Xunqueira de Arcade. El Concello hace un balance positivo de la propuesta, que recibió más de 450 visitas y permitió que se hicieran 13 nuevos carnés de la biblioteca, así como 26 préstamos de libros.

Desde mediados del mes de julio hasta el 31 de agosto, la biblioteca se trasladó a esos espacios exteriores del municipio, lugares de ocio sobre todo para los más pequeños, para ofrecerles no solo un espacio para leer al aire libre, sino también para desarrollar diferentes actividades de animación a la lectura, con un total de 167 asistentes.

La concejala de Cultura de Soutomaior, Silvia Cernadas, destacó que “este ano contouse cun espazo e con persoal propios e a ampliación dos servizos ofertados. Nesta edición os profesionais contratados contaban cun espazo onde xestionar os préstamos e facer as actividades”. Los usuarios que se acercaron pudieron hacerse el carné de la biblioteca así como llevar libros para casa. “Estes servizos non se ofrecían ata o de agora, así como as actividades de animación á lectura que se programaron especialmente para as crianzas”, agregó la edil. El objetivo de la iniciativa fue mantener el hábito lector en la época estival, dando la posibilidad de realizar préstamos, devoluciones de libros y lecturas in situ, sin necesidad de acudir al local de la biblioteca.