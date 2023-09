Septiembre es sinónimo de vuelta al cole, pero también de vendimia. En este último caso, la subzona de O Condado ha sido la primera en iniciar la recolecta de uva en toda la Denominación de Origen Rías Baixas, donde, en total, se espera vendimiar 46 millones de uva, superando los más de 40 millones del año pasado. De esos 46 millones, diez millones se recogerán en O Condado, y entre cinco y seis en la subzona de O Rosal, donde alguna bodega también ha iniciado esta semana la vendimia. Una vendimia que mira al cielo, pendiente de la lluvia.

La bodega Pazos de Lusco, en Salvaterra de Miño, fue la más madrugadora, iniciando la recolecta el pasado 26 de agosto, aunque la misma se vio interrumpida en varias ocasiones por la amenaza de precipitaciones. Actualmente la vendimia está en pleno auge en O Condado, donde faltan pocas bodegas por arrancar la temporada.

Señorío de Rubiós, en As Neves, una de las más grandes de la subzona, con 70 hectáreas de viñedo, inició ayer la recolección, que se extenderá hasta principios de octubre. Primero recogerán la uva blanca, y a finales de mes la tinta. Su gerente, Antonio Méndez, augura una cosecha “abundante”, a pesar de haber sido un año complicado meteorológicamente hablando. “Ha sido un año para profesionales de la viticultura”, define Méndez, haciendo hincapié en que Señorío de Rubiós es la única de O Condado que cultiva todos los tipos de variedades: albariño, treixadura, loureira blanca, godello, torrontés y caíño blanco en el caso de la uva blanca; y sousón, espadeiro, caíño tinto, brancellao, loureira tinta, pedral, Mencía y castañal en el caso de la uva tinta.

Antonio Alén, enólogo y Gran Mestre de la Cofradía de Vinos del Condado del Tea y Espumosos, también pronostica una cosecha copiosa y de buena calidad, a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas. En este sentido, las peor paradas dice que fueron las bodegas de Arbo y Crecente, donde atacó el mildeu, una enfermedad de la vid producida por un hongo microscópico que se cobró entre el 8 y el 10% de la producción en dicha zona. “Fue un año caracterizado por la humedad por las noches y el calor por el día, el ambiente ideal para este hongo”, explica Alén.

Además de hacer mella en la producción de Arbo y Crecente, la meteorología cobra ahora un papel determinante en la vendimia. Explica Alén que, aunque esta empezó temprano en Salvaterra “no hubo continuidad por la meteorología y por unas previsiones de lluvia que finalmente no se cumplieron y que te dejan sin capacidad de reacción”. Apunta el enólogo que, dos días de lluvia no es el problema, “lavaría la uva y la engordaría un poco”, dice, explicando que “lo que no nos gusta son las lluvias intermitentes”.

Otro problema es la falta de mano de obra para vendimiar. “Es gravísima la falta de temporeros, cada año es peor”, acusa el Gran Mestre de la Cofradía de Vinos del Condado del Tea y Espumosos, indicando que la mayoría de los trabajadores se contratan a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), por lo que es “mano de obra de obra sin experiencia y con un rendimiento bajísimo”. Es por ello que Alén pronostica un “futuro incierto, que pasaría por la mecanización de los viñedos para una recogida automática de la uva”.

También pertenece a la Denominación de Origen Rías Baixas la subzona de O Rosal, donde la vendimia arrancó esta semana en muchas de las bodegas. Es el caso de Altos de Torona, que cuenta con el viñedo más grande de las Rías Baixas, más de 94 hectáreas. Más de 250 personas trabajan en la recolecta y en bodega en esta bodega, cuyas previsiones son “recoger una cantidad similar a la cosecha anterior, de buena calidad y con racimos que gozan de buena salud”.

