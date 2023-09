Movemento Salceda (MS) culpó al PP de mentir en redes sociales sobre el precio de un espejo de tráfico, que el post publicado en una página de Facebook, sitúa en dos mil euros. Fuentes del PP destacaron que esta página, que posteriormente modificaría el contenido, no tiene relación alguna con los populares sino que es propiedad de una joven particular que no pertenece a su organización. Indican además que MS atribuye la titularidad al PP interesadamente.