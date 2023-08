El sol también se pone en agosto

El Concello de Nigrán probará este mes de agosto su festival Solpor, que siempre ha sido exitoso en el mes de julio.

Es la primera vez que esta experiencia festivalera llega a este mes, donde también el sol se pone en Monteferro con su espectacularidad característica. La entrada, como siempre, será gratuita.

Cinco actuaciones de carácter local, el viernes 25 y sábado 26, desde las 19.00 horas. Visions of Johanna Band, Two Many Villains y Bue Monk en la primera jornada, y el músico madrileño Saguar, Family Folks y Tonichi y Pacheco en la segunda.

Para el Concello, la música está de vuelta en el mejor escenario del mundo, el mirador de Monteferro, con la sexta edición del Festival Solpor en este entorno natural. Dice el alcalde, Juan González, que tal como surgió en 2017, el objetivo permanece inalterado: disfrutar al aire libre en un entorno privilegiado, en el mirador de Monteferro, un escenario de cara al Atlántico que regala las vistas más impactantes.

“En este enclave singular, delante de las islas Cíes entre las caricias de la brisa marina y los aromas del mar y de la montaña, la caída del sol ofrece una oportunidad para vivir experiencias musicales enriquecedoras”, señala.

Una manera única de disfrutar de un concierto, prestando atención al contorno y sumergiéndo a los espectadores en el ritmo de las ondas y en las mejores actuaciones en directo.

En esta ocasión, el Concello de Nigrán, con la colaboración de la Xunta de Galicia, quiere destacar la belleza de un lugar tan espectacular como Monteferro, proporcionando a las bandas locales y emergentes la oportunidad de promover su trabajo en el mejor de los escenarios.

Primer día

El programa de este viernes, día 25, comienza con Visions of Johanna Band a las 20.00 horas. Este grupo local con nombre tomado de una canción de Bob Dylan comenzó como un proyecto de Paul Clarke y Jorge Lorenzo surgido durante el verano de 2020. Después de un tiempo actuando como dúo en verano de 2022 pasan al formato grupo con la incorporación de Mario Rivergood al bajo y Jose Calvo a la batería. Sus temas ofrecen ecos de The Beatles, Bob Dylan, The Jayhawks o Neil Young. El disco y la banda fueron presentados en directo el 5 de noviembre de 2022 en la sala Sinatra de Vigo.

Durante 2023 continuaron presentando en directo los temas de su disco, publicaron su primer videoclip, fueron ganadores del concurso de bandas Rock in Río Tea y formaron parte del cartel del mismo festival. También actúa Two Many Villains, que es el proyecto de cuatro músicos vigueses unidos en el 2020 por su pasión, para crear y desarrollar “temas que contengan esencias de todo lo que nos gusta: desde lo pop de los 60 al rock de los 70, pasando por el soul, el country, el funky o la música indie”. Cierra el cartel del primer día Blue Monk, un trío formado por Alejandro Vilas (Batería), David Pliego (Bajo) y Pablo Pliego (Guitarra y voz), reconocidos músicos del Val Miñor que, en un formato de power trío, hacen versiones de grandes temas de la historia del rock and roll llevándolos a su terreno y dando un show de auténtica energía rockera.