Más de 30.000 personas disfrutaron el pasado sábado del XXIV Entroido de Verán de Redondela, según las estimaciones del gobierno local, que destacaron el éxito de participación. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, señaló ayer que la fiesta, a pesar de ser multitudinaria “desenvolveuse dun xeito moi positivo”, sin que se registraran incidentes graves. Tanto Rivas como la concejala de Cultura e Interior, Rita Pérez, valoraron de manera “inmellorable” el trabajo de la Policía Local de Redondela y la Policía Nacional, que junto con la campaña de sensibilización Espazo Libre de Violencias Machistas “resultou todo un éxito”. Del mismo modo agradeció “a excelente labor de Protección Civil no Hospital de Campaña”, con los que colaboró también la concejala Pilar Martínez, sanitaria de profesión.

La edil de Cultura e Interior explicó que, al igual que en otros eventos y fiestas de este año, “non se rexistraron as cifras marca do ano pasado, cando o Entroido de Verán regresaba logo de dous anos de pandemia, pero a celebración foi multitudinaria”.

Menos peleas

Las responsables municipales aseguran que, en cuanto al número de incidencias, los casos registrados por los agentes estuvieron muy por debajo de las cifras inscritas en ediciones anteriores. “Houbo unha ducia de intervencións por pelexas, cando na pasada edición se deron ata medio cento de liortas”, puntualizó. Pérez también destaca el importante descenso en el número de positivos por alcoholemia en los controles de tráfico realizados”con tan só dous casos desde as 20.00 horas do sábado e ata as 08.00 do domingo”. En cuanto a accidentes de tráfico en estas doce horas se registraron seis “aínda que non se poden atribuír todos ao Entroido de Verán, xa que a situación das estradas logo das chuvias facían máis probable o risco de sinistros”, justifica.

En el Hospital de Campaña, gestionado por Protección Civil, se atendieron varias heridas leves y cortes, así como por consumo de alcohol.

La lluvia registrada en la jornada no impidió celebrar el Carnaval que llenó las calles y plazas de la villa de disfraces de todo tipo con público que llegó a Redondela en familia, en grupo y también con numerosas peñas. La programación del Concello apostó por las actuaciones de artistas gallegos.