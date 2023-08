Vaya dos extremos este domingo: mientras algunos decían haber disfrutado en Castrelos del mejor concierto de sus vidas, el del Dj David Guetta —¿se le puede llamar concierto a la actuación de un Dj? Según la RAE, no, pero no abramos ahora ese melón—, a diez millas de allí, en el Pazo de Urzaiz de Nigrán, tocaba una de las mejores bandas de rock alternativo del mundo, según un sector nada desdeñable de la crítica y el público. O sea, un Dj francés aclamado por decenas de miles de personas contra seis musicazos norteamericanos que (¡menuda antigualla!) tocan sus instrumentos e interpretan sus propias composiciones ante unos pocos miles. Un duelo desigual que refleja bien en qué parámetros se mueve la música popular a estas alturas del siglo XXI.

Ya se sabe que los festivales de verano son una coctelera en la que el público más incondicional del cabeza de cartel se mezcla con seguidores casuales y otros que pasan por allí sin apenas conocer el repertorio. Contra eso tuvo que luchar Wilco, cuyo líder, Jeff Tweedy, ha defendido siempre tocar en la intimidad de las salas. Después de ofrecer conciertos memorables en recintos reducidos y cerrados en sus dos citas anteriores (Santiago 2009 y Vigo 2011), el sexteto de Chicago se enfrentaba a su primera actuación en Galicia al aire libre, en un Espazo Fest que invita al respetable a disfrutar de la gastronomía y del encantador entorno natural del pazo. Y Wilco, como un buen libro, exige atención: hay que sumergirse en su música para disfrutarla. Quienes siguen su música a distancia, acodados en las barras del fondo, se pierden los matices, tan esenciales en los directos de Wilco.

Después de un voluntarioso trovador Tré Burt, Wilco saltó al escenario con puntualidad marcial (22.30 horas) para resumir una carrera musical que va para 30 años e interpretar varios temas de su último álbum, “Cruel country” (2022). Como el título sugiere, una vuelta al “country” que ha estado en la base de su sonido, pero si el “country” tradicional es tradicional y rural, el de Wilco es alternativo, atmosférico o, incluso, espacial. Un puente entre The Byrds y Radiohead.

El grupo de Chicago, que venía de triunfar el sábado en Paredes de Coura, abrió el concierto con “Handshake drugs”, del álbum “A ghost is born” (2004), y dos canciones de su último trabajo, “I am my mother” y “Cruel country”, en la que Tweedy confiesa su amor por su país, “estúpido y cruel”. “I am trying to break your heart” (“Yankee Hotel Foxtrot”, 2001) fue la primera muestra de eso que Nicolás Pastoriza llama “ruido bonito”, también presente en “Whole love” (The whole love, 2011), con el guitarrista Nels Cline —maestro en el uso de los pedales de efectos— haciendo de las suyas al final.

“Hummingbird” (“A ghost is born”, 2004) dio paso a “Misunderstood” (Being there, 1996), uno de los temas más añejos y emblemáticos de Wilco, con una frase que podría ser el lema del grupo: “si todavía te encanta el rock and roll”.

“Bird Without A Tail / Base of My Skull” (“Cruel Country”, 2022) fue uno de los temas más sugerentes de la noche, con un duelo guitarrero melódico a lo Grateful Dead entre Nels Cline y Pat Sansone. Hasta el aspecto de Jeff Tweedy, con barriga y greñas, se asemeja un poco al de Jerry García en sus últimos años.

“Random name generator” (“Star Wars”, 2015) precedió a la que, para muchos, incluyendo quien esto escribe, es la mejor canción de Wilco: “Impossible Germany” (“Sky blue sky”, 2007). Los “oooh” de admiración y los móviles que afloraron por primera vez corroboraron esa impresión de grandeza. Llamar “solo” de guitarra a lo que hace Nels Cline con su Fender Jazzmaster en este tema durante 4 minutos es quedarse muy corto. Es auténtica orfebrería de seis cuerdas que deja a todo el mundo boquiabierto.

Cline se pasó a la guitarra “lap steel” para tocar otro de los temás más queridos del repertorio wilconiano, “Jesus, Etc” (“Yankee Hotel Foxtrot”, 2001), mientras que el segundo guitarrista, Pat Sansone, tuvo su momento de mayor gloria con su solo de Fender Telecaster en el tema “Box full of letters”. Tweedy, que había presentado ese viejo tema del álbum de debut de Wilco, (“A.M.”, 1995), volvió a dirigirse al público para llamar la atención de alguien en las primeras filas: “Oye, tienes que sentarte, estás haciendo daño a la gente, tienen que ocuparse de ti”. Al parecer, el sujeto terminó desalojado por la seguridad del festival.

La parte principal del concierto terminó con “The late greats” (“A ghost is born”, 2004); “Heavy metal drummer” (“Yankee Hotel Foxtrot”, 2001), con un Glenn Kotche desatado a la batería; y “A shot in the arm” (“Summerteeth”, 1999). Tras la pausa, Tweedy abrió los bises recordando la consecución de la Copa del Mundo conquistada por la Selección Española Femenina de Fútbol, y que coincidiendo con sus anteriores giras españolas se había logrado el título masculino. “Si queréis ganar el Mundial tenéis que invitarme”, bromeó.

El tramo final estuvo reservado para “Falling apart (right now)” (“Cruel Country”, 2022); “California stars”, del homenaje a Woody Guthrie que hicieron con Billy Bragg; dos canciones de “Being there” (1996), “Red-eyed and blue” y “I got you (At the end of the century)”; y “Outtasite (Outta mind)”, otro corte de su primer álbum, “A.M.”. El último por el momento, que hará el número 13 de los de estudio, saldrá el próximo 29 de septiembre y llevará el título de “Cousin”. Pero no adelantaron ninguna canción y habrá que esperar a otra gira de los maestros del “country espacial”.