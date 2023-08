Bibiana Fernández dos Santos ha aparecido con vida en O Grove y ha sido trasladada a un centro. Estaba desaparecida desde esta madrugada, cuando subió a Facebook un vídeo de despedida entre lágrimas. Fue un familiar suyo quien presentó una denuncia ante la Guardia Civil tras visualizar sus palabras en la red social advirtiendo de su propósito de quitarse la vida. El teléfono móvil de la mujer se encontraba apagado y los agentes trataron de localizar su vehículo desde el primer momento. "No quiero vivir más, no puedo", pronunció.

"Para que toda mi gente, a la que tanto quiero y ha estado conmigo incondicionalmente, pueda entenderme". De esta manera comienza el vídeo de Bibiana Fernández, en el que explica el dolor que lleva dentro: "Llegó un día en el que la vida se me rompió, me costó mucho remontar, remonté, pero luego la vida siguió dándome hostias por todos los lados". A continuación, deja otras palabras que alertan sobre su intención: "Yo me quiero ir con mi madre como se fueron ellos, no puedo más, tengo muchísimo dolor, aquí no hago falta, me tengo que ir". Bibiana perdió también a su hermano.

"Mi vida se volvió un caos, nunca tenían que haberse muerto, cómo es posible que una madre tan maravillosa como era la mía, una persona que tenía la familia unida y un corazón de oro... ¿por qué se fue tan joven?", reitera, a la vez que expone: "Todo el mundo me hace daño, le pido al señor juez que mire por mi hijo y que yo no puedo más, no hay nadie que pueda quitarme este dolor".

Sobre su hijo, destaca igualmente los capítulos de acoso escolar que sufrió desde pequeño. "Desde los 6 años, lo que llevamos aguantado", declara. "Quiero que estéis cerca de él, quiero que sea feliz, pero con una madre como yo no puede serlo", añade.

Del mismo modo, manifiesta que su matrimonio "fue muy dificil" y su divorcio fue "horrible": "¿Por qué me has hecho esto? Sigues machacándome y amargándome la vida".

Finalmente, jura que ha "luchado muchísimo" y que no le funcionaron las "terapias y medicaciones". "Quiero que me recordéis como era, esa chica alegre, divertida y siempre haciendo locuras, presumida, la chica rubia del BMW que se moría por todo el mundo", sentencia.