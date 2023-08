Salvaterra ofrece catas comentadas como previa de su Festa do Viño do Condado

Salvaterra de Miño ya tiene lista la programación de su Festa do Viño do Condado do Tea, cuya inauguración tendrá lugar el próximo viernes, día 25, a las 20.00 horas en el interior del recinto amurallado. No obstante, las actividades complementarias comenzarán ya esta semana con las catas comentadas en las que las diferentes bodegas participantes ofrecerán degustaciones de sus vinos desde el 21 al 25 de agosto en la Casa do Viño.

Estas catas comenzarán el próximo lunes 21 con los vinos Viña Caeira y Pazo do Lusco; el martes le tocará a Pazo San Mauro, Adegas Galegas y Marqués de Vizhoja; el miércoles es el turno de las bodegas Eidosela, Viña Nora y As Laxas; el jueves las catas serán de La Val, Pazo as Barreiras y Abadía de Tortoreos; y el viernes, la clausura correrá a cargo de Fillaboa, Pazo de Pegullal y Señorío de Rubiós. Este año, además, vuelve el Túnel do Viño, donde el público podrá degustar todos los vinos de la subzona del Condado do Tea con un precio de 15 euros. Las inscripciones para ambas actividades deberán realizarse a través del teléfono 617148866 o escribiendo a museocienciavino@concellodesalvaterra.org. Actuaciones musicales Así, Salvaterra será el último fin de semana de agosto el epicentro del vino. Durante tres días, el público podrá catar los caldos de la subzona del Condado y disfrutar de la música amenizada por el día con las charangas y por la noche por los diferentes grupos musicales. Lucky Duckies y A Roda actuarán el viernes 25 y SondeSeu y Fanfarria Taquicardia el sábado 26. El cierre de la fiesta será el domingo con los grupos O Fiadeiro, La Sombra de Justine y La Patrulla. Durante los tres días, habrá puestos de comida para maridar con el vino. El pregonero de esta edición será el humorista, presentador y actor Roberto Vilar, que dará lectura al pregón el domingo a las 13.00 horas, tras el nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos, y de la declaración de los “vinos deliciosos del año”.