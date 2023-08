Redondela se blinda contra el machismo en su Entroido de Verán

Redondela reforzará la seguridad este fin de semana durante la celebración de su multitudinario Entroido de Verán con el objetivo de evitar incidentes y, sobre todo, cualquier tipo de violencia machista. El gobierno local ha elaborado un protocolo de coordinación tanto en materia de seguridad, como de sanidad y emergencias para una fiesta que prevé atraer el sábado por la noche a miles de personas. El dispositivo sanitario contará con un hospital de campaña en la Praza do Concello con presencia de Protección Civil, mientras que para garantizar la seguridad se reforzarán los efectivos tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, así como con agentes de seguridad privada en los accesos al recinto de conciertos en el Campo da Feira para controlar a los asistentes y evitar la entrada de vasos y botellas de vidrio.

Por otra parte, los locales de hostelería y ocio nocturno se han sumado a la campaña “Espazo libre de violencias machistas”, impulsada desde el gobierno redondelano. Tanto en las barras del propio recinto como en el resto de locales de la villa se expondrá la información de “Espazo libre de violencia machista” con el teléfono de atención 112. Los hosteleros también se comprometen a prestar ayuda a posibles víctimas de agresiones machistas, ofrecerles un lugar seguro y contactar con los servicios de emergencias.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y la concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, junto con representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la empresa Forox Innovación (coordinadores de los “puntos violetas”), mantuvieron ayer una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad.

Vilaboa destacó que la campaña “Espazo libre de violencias machistas” se pone en marcha “coa intención de extendela no tempo e a todos os espazos de ocio do Concello para facilitar as instrucións de actuación e sensibilizar á cidadanía e ás e aos axentes implicados”, y puntualizó que la iniciativa “non vai dirixida só a posibles vítimas senón tamén a calquera persoa que poida presenciar comportamentos machistas, agresións ou calquiera tipo de violencia sexual como insultos sexistas ou tocamentos non consentidos”.