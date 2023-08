Retiran un cuadro eléctrico que colocaron en la Fonte de Santiago

Una denuncia a través de las redes sociales compartida por la asociación cultural Alén Nós por la colocación de un cuadro eléctrico en la Fonte de Santiago, en pleno centro de Redondela, ha obligado a su retirada ante el impacto visual que causaba en este elemento patrimonial. La instalación de la caja eléctrica en la parte trasera de la fuente de piedra generó controversia a través de las redes, y fue calificada como un “atentado contra el patrimonio” por algunos ciudadanos.

El concejal de Sostibilidade, Roberto Villar, justificó la actuación por tratarse de un “elemento provisional” para evitar llenar la plaza de cables por el suelo, y señaló que no se colocó con tornillos para no dañar la piedra, sino que se sujetó con una cadena. Además explicó que no era la primera vez que se hacía. La fuente ya se encuentra sin el aparato, que fue retirado tras las criticas de los vecinos.

La Fonte de Santiago fue objeto hace dos años de una rehabilitación integral subvencionada por la Diputación, enmarcada dentro de una iniciativa global de recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural del municipio.

Según el informe previo realizado por la empresa Acanto, especialistas en conservación de patrimonio, el estado en el que se encontraba la fuente era “malo” debido a la degradación sufrida tanto por la incidencia ambiental como por el factor humano.

Tras los trabajos de recuperación la alcaldesa, Digna Rivas, destacó que se realizaría un plan de mantenimiento que incluirían revisiones rutinarias anuales para retirar los elementos vegetales que pudieran surgir, además de limpiezas cada cuatro años realizadas por un técnico en restauración.

Antes

Ahora