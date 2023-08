El festival de la cerveza artesana de Nigrán sirve cien tipos distintos

La alameda de A Ramallosa, en Nigrán, es hasta el domingo la capital gallega de la cerveza artesana con la celebración del Val Miñor Fest, el primer festival de este tipo en toda la comarca que reúne la cifra récord de cien tipos de cerveza de una docena de marcas de toda España, con predominio gallego. Además de la bebida protagonista del evento, también hay zona de juegos populares, conciertos diarios, obradoiros, sesiones de “beer-mú” y foodtrucks.

“Este festival encajó especialmente bien en Nigrán porque, aunque siendo de cerveza artesana, está pensado para que pueda disfrutar un público muy familiar, y además el municipio es ya un referente en este ámbito gracias a Banda-Triskale, que además fabrican la cerveza Nigrán, Equilibrio Natural y patrocinan muchos de nuestros eventos de verano”, destaca el alcalde, Juan González.

Conciertos por las noches

Todas las noches habrá conciertos de diferentes grupos de música como Pacheco Bros, The Liar Papers, Fanatic Four, Algo pasa con Mery, Therre Roosters y Castro y los Esoltas. Además, para maridar con la cerveza habrá nueve foodtrucks con diferentes propuestas culinarias. También se realizarán juegos tradicionales todos los días y, a mayores, el viernes, sábado y domingo, a última hora de la tarde, habrá diferentes obradoiros para los más pequeños.

“Este año contamos con cien tipos de cerveza diferentes”, explica Esteban Loureiro, el promotor del evento, quien incide en que el objetivo “es promover el consumo y el conocimiento de este producto artesano”.

Las doce marcas de cerveza que se podrán saborear en Nigrán hasta el domingo son Banda, de Nigrán; Nos, de Vigo; Bubela, de Lugo; The One, de Sanxenxo; Bacterio, de Madrid; Go, Madrid; Atlántica, de Redondela; Sevebrau, de Extremadura; Madroa, de Vigo; Cosa Nostra, de Valencia; La Virgen, de Madrid; y Irmaos de Ley, de Vigo. Todas tendrán precios más baratos que lo habitual y habrá para todos los gustos: cerveza rubia tradicional, suaves o de más graduación.