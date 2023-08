El BNG de Gondomar denuncia la “mala planificación y el caos de la política cultural del gobierno socialista”, apuntando que la programación cultural es “cambiante, improvisada, mal organiza y no publicitada”.

“A la concepción de la cultura como un photocall particular del señor alcalde que inauguraron en mandatos anteriores, se suma ahora la desorganización que no solo dio lugar en lo que va de verano a dos programas diferentes, sino que anuncia eventos para fechas en que después no se tiene conocimiento de la programación o esta, directamente, no existe”, critica la portavoz del BNG, Manuela Rodríguez.

Los nacionalistas también se preguntan quien ostenta la concejalía de Cultura, “¿Chamorro o Goberna?”, criticando que en la web municipal sigue figurando como responsable del área el edil del mandato anterior.