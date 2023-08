El resucitar audiovisual de Rockefeller

La familia Rockefeller fue la más adinerada de su época. En comparación, mucho más acaudalada que Amancio Ortega o que incluso Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo en la actualidad. Es por ello que la visita del joven heredero John D. Rockefeller III a Mondariz en 1929 es un hecho insólito que cobra interés con el paso de los años. ¿Qué trajo al joven multimillonario a la villa termal?, ¿qué hizo durante su estancia? o ¿con quién entabló amistad? Estas son algunas preguntas a las que da respuesta la serie documental Rockefeller en Mondariz, cuyo estreno mundial pudo visualizarse ayer en el salón de actos del Concello de Mondariz-Balneario.

Casi cien años después de aquel viaje de Rockefeller, el realizador Valentín Carrera ha reconstruido la aventura del joven heredero en una serie documental coproducida por Televisión de Galicia y la Fundación Mondariz Templo del Agua, con la participación de la Diputación de Pontevedra. “Rockefeller en Mondariz es el resultado de un minucioso trabajo de búsqueda en archivos, en más de treinta fondos documentales de España y América”, indican desde la Fundación.

Rockefeller llegó a Galicia en el verano de 1929 con 23 años. Acababa de graduarse en la Universidad de Princeton y como su bolsillo se lo permitía, decidió completar su formación universitaria realizando una vuelta al mundo de cuatro meses en la que recorrió Europa, el Transiberiano, China, Japón y los mares del Pacífico. España formaba parte del itinerario y así fue como cayó en la villa termal. Durante todo este viaje, el tercero de la saga Rockefeller escribió un diario hasta ahora inédito, que se conserva en el Rockefeller Archive Center, cuyo relato es el hilo conductor del proyecto audiovisual que pudieron visualizar ayer en primicia los vecinos y vecinas de Mondariz-Balneario.

En el primer capítulo, ‘World tour 1929’, los espectadores pudieron conocer el mundo de la multimillonaria familia, sus orígenes y las dimensiones de la fortuna que amasaron con el primer monopolio petrolero, así como el comienzo de la aventura europea de John a bordo del trasatlántico Roma, hasta su llegada a Gibraltar.

En el segundo capítulo, ‘We will always have Mondariz’, el “universo Mondariz” centra todo el protagonismo. Un universo artístico, gallego, periodístico y literario en el privilegiado entorno de un balneario ilustrado, donde tomaban las aguas personajes ilustres de la época como Emilia Pardo Bazán y Valle-Inclán. También donde, al parecer, el joven Rockefeller, interpretado en la serie por Luis Iglesias, se quedó prendado de la hija del dictador Miguel Primo de Rivera, Carmen, a la que da vida Sandra Carrera.

Dicha producción audiovisual forma parte del programa organizado por la Fundación Mondariz Templo del Agua y el Concello de Mondariz-Balneario para conmemorar el 150 aniversario de la Declaración de Utilidad Pública de las Aguas de Mondariz. Un ambicioso programa que continuará en septiembre con la presentación del libro de Francisco González y Valentín Carrera La temporada en Mondariz. Edición facsímil 2023; y con la visita a Mondariz de la Real Academia Galega, en recuerdo de la sesión académica celebrada también en el Gran Hotel, en 1920.