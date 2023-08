Redondela impulsa la adopción de gatos

El gobierno local de Redondela se ha propuesto poner freno a los gatos abandonados que malviven en las calles del municipio, a través de un programa dirigido a promover las adopciones. La iniciativa, impulsada de manera conjunta desde las concejalías de Medio Ambiente, que dirige Pilar Martínez, y Sostibilidade, con Roberto Villar al frente, ya ha conseguido su primer éxito en menos de un mes, al encontrar hogar para los tres gatos cachorros que fueron localizados en distintos puntos de Redondela, en algún caso en estado de desnutrición.

Villar y Martínez han iniciado una campaña a través de la página del Concello en las redes sociales para tratar de concienciar a los vecinos del problema que supone la proliferación de animales en las calles sin ningún tipo de control sanitario. En este sentido, en los últimos días se han instalado en distintos lugares de la localidad carteles en los que se pide que no se alimente a estos animales si no se van a hacer cargo de ellos. “Pedimos responsabilidad a los vecinos para que no les den comida porque con ello se contribuye a que cada vez haya más”, explica la edil de Medio Ambiente, Pilar Martínez, que advierte que si los animales no están en las debidas condiciones sanitarias pueden suponer un problema para las personas, ya que podrían transmitir infecciones o parásitos a los ciudadanos.

En estos casos piden que se comunique al Concello la localización del animal para proceder a su recogida y traslado a un centro veterinario para que pueda recibir atención sanitaria, ser desparasitado y esterilizado con el objetivo de encontrar una familia adoptante. “El Concello lleva tiempo trabajando en esta iniciativa y poniendo medios económicos para buscar una solución a este problema”, indica Villar, que adelanta que desde el gobierno local ya preparan un proyecto “para crear a medio plazo un refugio de felinos” para atender a los animales abandonados hasta encontrar un adoptante. “El objetivo final es que se cierre el círculo con una adopción, pero para ello es imprescindible la colaboración de los vecinos” , puntualiza Villar.

Las personas interesadas en acoger alguno de los gatos deben ponerse en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente, donde les explicarán todas las pautas para la adopción. Todos los animales se entregarán desparasitados, vacunados y esterilizados, así como con alimento para los primeros días.

Aunque en los últimos días han conseguido que tres personas adoptasen a los tres cachorros rescatados con los que arrancó el programa, en breve tendrán otros dos a los que ya intentan buscar un hogar.