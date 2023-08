"Corría el año mil novecientos setenta y pocos. En la fuente de Gándara veo a mi lado pidiendo un vaso de agua a una persona a quien conozco, pero no recuerdo de qué y me saluda con ese gesto del que conoce a todo el mundo.

-¿De qué le conozco?, le pregunto un tanto cortado y tímido.

-Soy Sancho Gracia y para los amigos me llamo Félix, me contestó estrechándome la mano, como sellando un pacto.

Como tales amigos nos tratamos desde entonces, al igual que con toda la gente del pueblo en donde fijó su residencia oficial. Aquí estaba censado y aquí pasaba todo el tiempo que le permitían sus muchas ocupaciones."

Así comienza el 'In Memoriam' que el cronista mayor de Mondaria-Balneario, Alfonso Paredes Pardo, publicó en las páginas de FARO el 15 de agosto de 2012, bajo el título: "Sancho Gracia, el actor; Félix Sancho, el amigo". Una semana antes, el popular actor de cine, televisión y teatro que empezó a escribir su leyenda en la escena española interpretando al bandolero Curro Jiménez en la serie de su mismo nombre, había fallecido de cáncer de pulmón.

Además de destacar su papel de embajador, logrando que personas destacadas de su mundo artístico visitaran la "Muy hospitalaria Villa", en esa misiva de despedida, Paredes Pardo también hace mención a "la estrecha amistad con nuestro alcalde, José Antonio Lorenzo, que le acompañó en la realización de gestiones directas con el fin de lograr el rodaje de la película "Gallego" y colaboró en el filme "Huidos", con el mismo fin.

Lorenzo, después de diez mayorías absolutas con sus respectivas legislaturas y casi 40 años al frente del concello, meses antes de postularse las candidaturas a las últimas Municipales, el ya exregidor dio un paso a un lado para colgar el bastón de mando, "pese a estar enamorado de mi pueblo hasta la muerte", confesaba hace algunos meses. Recordar con él su pasado es imposible sin nombrar al que fue uno de sus grandes amigos: "Félix era como mi hermano", asegura.

Félix Ángel Sancho Gracia nació en Madrid, pero por sus venas corría sangre gallega. Su padre era de Ponteareas, concretamente de la parroquia de Pías, donde la familia aún mantiene la residencia paterna a la que, ya como actor siempre volvía cuando su profesión se lo permitía. Más tarde, acompañado por su mujer Noelia Aguirre y sus tres hijos Rodrigo, Félix y Rodolfo. "Tengo una casa en Ponteareas, desde hace muchísimos años y vengo cada vez que puedo a disfrutar de unas vacaciones con la familia. Venimos cada año porque es nuestra casa de veraneo; aquí tenemos tranquilidad. Cuando estamos aquí hacemos pequeñas excursiones cada día, visitamos diferentes lugares de la zona, disfruto de mi casa, de mi sitio, de mis amigos de la juventud, de cuando era pequeño", contaba a FARO en una entrevista que concedió en una de sus innumerables visitas a tierras gallegas.

Era muy querido por vecinos de su pueblo y de concellos colindantes próximos a Ponteareas y a Mondariz-Balneario. Tanto es así que muchos le eligieron para ser el pregonero de sus romerías y fiestas gastronómicas. Lo fue de la Festa da Lamprea, en Arbo, de la Feria Apícola de las Rías Baixas, del Viño Tinto do Salnés, de la Festa da Paella de Cesantes, o de la Feira do Viño do Rosal, entre muchas otras. Su finca con hórreo, palloza y vides incluidos era su remanso de paz, y aquí disfrutaba "das xentes" como un gallego más. Ese amor correspondido, le llevó a recibir en el Premio Diputación 2009 a la cultura. Sancho Gracia se declaraba entonces "orgulloso de este pobo", al recoger el galardón.

Algunos miembros de su familia regresan de vez en cuando a Galicia para pasar unos días en la casa de Pías, según nos explica el exregidor, José Antonio Lorenzo, que aún no se cree todo lo que está pasando con el nieto de su gran amigo, al que conoció hace unos años.

Fue en 2014, cuando el Concello, el Balneario y la Diputación rindieron homenaje al actor dos años después de su muerte. Más de cien personas acudieron a este acto, un emotivo encuentro al que se sumaron amigos de la infancia, compañeros de profesión, vecinos de sus vacaciones gallegas por tierras de Pontevedra, así como trabajadores del Balneario de Mondariz que durante muchos años fue su destino de descanso, y por supuesto, su familia: su mujer, sus hijos, las parejas de éstos, y sus nietos, entre ellos, Daniel Sancho, que nueve años después de esa foto de familia es sospechoso de haber asesinado y desmembrado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

"Estos días no dejo de pensar en la viuda de Félix, y también en sus hijos, sobre todo en Rodolfo, el padre de Daniel, al que conozco desde muy pequeño y que viene a veces por el pueblo, de hecho aún estuvo por aquí el año pasado", recuerda el exregidor que tiene la intención de llamar a su madre, Noelia Aguirre, en los próximos días para transmitirle todo su apoyo.

"No quiero ni pensar cómo estaría Félix con todo esto si viviera. Imagínate que yo estoy muy triste, y eso que apenas conozco al chico, pero soy muy leal y para mí su abuelo era como mi hermano. Lo estoy pasando mal con todo esto", confiesa José Antonio a FARO.