Nigrán, paraíso del “perreo”

Nigrán se consagró ayer como el paraíso del “perreo” en Galicia. Y es que, después del éxito del año anterior, el Reggaeton Beach Festival inició su nueva edición con la asistencia de miles de personas que acudieron al municipio del Val Miñor para bailar y ver actuar a artistas de la talla de Ozuna o Lírico en la Casa, referentes de la música urbana del momento. El evento vendió las 50.000 entradas del aforo permitido y, según fuentes oficiales, no se produjo ningún incidente a la hora de acceder al recinto ni tampoco tuvieron lugar largas retenciones a la entrada al municipio.

Decenas de miles de personas bailaron al ritmo de éxitos como “Taki taki”, “Criminal” o “La modelo” gracias a la actuación de Ozuna y hoy esperan la actuación de otro de los referentes de la música urbana como es el artista también puertoriqueño Anuel AA, considerado como “el rey del trap”. Actuará hoy a las 22.30 horas.

Así, bajo una ola de calor incipiente, miles de personas bailaron al son de los éxitos que suenan en las discotecas nacionales e internacionales con los artistas del momento subidos al escenario. Lírico en la Casa fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la segunda edición en Nigrán del Reggaeton Beach Festival. Fue al principio de la tarde cuando el artista del género urbano hizo “perrear” a los asistentes con temas como “Marianela” o el “Motorcito”, canciones con las que se ha ganado una gran popularidad dentro del panorama musical. Una hora más tarde, el artista Chumabala tomó los mandos del paraíso del perreo e hizo sonar su música, una mezcla de elementos de dembow, rap y reggaetón. El de República Dominicana dio paso a la cantante de trap puertorriqueña Young Miko. Sobre las 19.30 horas comenzó a sonar uno de los temas de reggaetón más virales: “Soltera”, del artista Lunay, que se subió al escenario para dar paso a Jayco y más tarde, al puertoriqueño Ozuna, que se hace llamar a él mismo el negrito de ojos claros, puso el broche de oro al primer día del evento, interpretando sus canciones más conocidas como “Hey Mor”, “Se Preparó”, o la ya mencionada “Taki Taki”.

Hoy será el turno de Anuel AA a las 22.30 horas y, antes de ello, subirán al escenario artistas como Ptzeta, Saiko o Aina da Silva entre otros. Todo apunta a que Nigrán seguirá siendo el paraíso del “perreo” al son de temas como “China” o “Amanece”.

Además, en esta edición del Reggaeton Beach Festival también actuarán dj locales, de diferentes municipios limítrofes como es el caso del porriñés Samu Pexe, quien se hizo viral en las redes sociales al incluir en una de sus sesiones el nuevo himno del Celta de C. Tangana. Ante la pregunta de si sonará hoy en su actuación, el dj adelanta, entre risas, que “todo puede pasar”. Reconoce que “estar en un cartel como este, con artistas mundialmente conocidos y que acumulan millones de reproducción es una suerte, que sin Groove Amigos no sería posible”. Recuerda que “cuando me llegó la confirmación, me emocioné”.