Baiona consigue fondos para reparar el muro de la excolegiata y la senda del Baíña

El Concello de Baiona ha recibido una subvención de la Diputación de Pontevedra que le permitirá arreglar los daños causados por el temporal de diciembre en el muro de la antigua colegiata de Santa María de Baiona y en la senda fluvial del río Baíña. La ayuda asciende a cerca de 70.000 euros, lo que costeará parte de la obra, pero no su totalidad, tal y como explica el alcalde, Jesús Vázquez Almuíña.

La reparación de ambas infraestructuras, intransitables desde finales del año pasado, se presupuesta en aproximadamente 100.000 euros, por lo que la subvención que aporta la administración provincial cubrirá el 70% de la misma, mientras que el dinero restante lo pondrá el Concello con fondos propios. La licitación se realizará de inmediato, indica el regidor, confiado en que los trabajos puedan comenzar dentro de un mes.

La duración de los mismos no debería superar los dos meses, si bien la mayor complejidad para reponer los daños causados por las lluvias torrenciales que cayeron en diciembre ha sido la larga tramitación burocrática, que comenzó ya el anterior gobierno municipal. A día de hoy solo queda pendiente una sectorial de Patrimonio, aunque se espera su pronta resolución para dar comienzo a las obras cuanto termine el proceso de licitación.

Espacios muy transitados

Jesús Vázquez Almuíña destaca que son dos espacios muy transitados por los vecinos y que llevan desde finales del año pasado sin ser utilizados. Recuerda también que fue el anterior ejecutivo local el que solicitó dicha subvención con cargo a unos fondos reservados por la Diputación para financiar actuaciones de emergencia como consecuencia de las riadas de diciembre. En este sentido, el regidor agradece el apoyo económico que la Diputación concede a Concellos pequeños y medianos, como es el caso de Baiona.

Los cerca de 70.000 euros que recibirá Baiona de la administración provincial permitirá arreglar parte del muro de la antigua colegiata y la senda fluvial del río Baíña.

En el caso de la reposición del muro de la excolegiata, este ha dado varias vueltas. El desplome de las piedras de un tramo de cinco metros puso en riesgo la calle que sostiene la pared, la Rúa Piñeiro, por lo que el Concello la cerró al tráfico por seguridad. Inicialmente, el departamento de la Xunta comunicó la necesidad de reparar el muro al completo, no solo la parte derrumbada, realizando una limpieza manual de su totalidad al tratarse de un bien protegido. No obstante, finalmente se resolvió que no sería necesario intervenir en todo el tramo.

Por otro lado, la reparación de la senda fluvial del Baíña fue consecuencia de la crecida del río, que se llevó por delante la pasarela de madera.