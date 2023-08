La historia de África llega a Tui a ritmo de kora

La historia de países africanos como Gambia, Guinea o Senegal llega a Tui hoy al ritmo de la kora. Se trata de un instrumento que está compuesto por 21 cuerdas, formado por un mástil largo que atraviesa una caja de resonancia, consistente en media calabaza cubierta por una piel tensada, en la que se fija un puente para elevar las cuerdas. A través de esta estructura, son los dedos pulgares e índices de los músicos los encargados de hacer sonar las cuerdas para narrar lo que no está escrito. En este caso, será uno de los máximos exponentes de la música africana, Ballakíe Sissoko, el que haga sonar la kora dentro del festival Música no Claustro.

Tal y como explica la especialista en este instrumento, Lucy Durán, que además ofreció una conferencia ayer en la catedral de Tui, “los griots, que son los músicos hereditarios, eran los que cantaban y tocaban la kora para los emperadores, para los reyes o los jefes. En definitiva, para el poder de esos imperios precoloniales”.

Los griots que tocaban este intrumento están considerados como“los historiadores de la tradición oral, los que mantienen la historia y el conocimiento de lo que pasó y de lo que no está escrito”.

Y es que para tocar la kora, en sus inicios, es necesario un requisito imprescindible: “Había que pertenecer a los griots, considerados los músicos hereditarios, si no se formaba parte de esta familia no se podía, aunque ahora eso cambió y toca la kora personas que no necesariamente son griots”.

De hecho, explica, “la kora es símbolo de los griots mandinga, músicos y narradores ancestrales, que supone un testigo de la historia”.

Todo ello será posible escuchar hoy a partir de las 21.00 horas en la catedral a través de las cuerdas de uno de los máximos exponentes de este tipo de música, Ballaké Sissoko. El artista africano es protagonista de un documental en el que cuenta su recorrido con la kora. Además, ha colaborado con músicos de la talla de Ludovio Einaudi, Salif Keita o Piers Faccini, entre otros.

Marimba

Mañana, a partir de las 21.00 horas, el percusionista Diego Casado presenta en Música no Claustro una propuesta “arriesgada y personal, que supone un diálogo directo con la marimba”.

Este concierto, según la organización del evento, narra la evolución musical de un niño hiperactivo que canalizó a través de la música su creatividad e ilusiones para convertirse en un adulto. El sábado 5 es el turno de Irene Reig que presenta su debut discográfico, Mira, con composiciones de jazz y swing.