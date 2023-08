Convocado in extremis en el último día de plazo que fija la normativa tras la investidura, el pleno de organización del Concello de Gondomar acabó ayer con bronca. No solo porque los salarios del gobierno municipal ya no se debatieron al aprobarlos el alcalde, Paco Ferreira, hace dos semanas por decreto, sino por el duro debate entre los portavoces y la identificación de cuatro personas del público que se levantaron con pancartas reivindicativas del BNG casi al final de la sesión y se colocaron ante el público, de espaldas a la Corporación. El regidor ordenó a la Policía Local tomarles los datos.

Con el reparto de áreas y las retribuciones –50.000 euros anuales para el alcalde, 32.000 para cuatro de sus concejales y 16.000 para otro– fuera del orden del día y trasladado ya a la Fiscalía por parte de Manifesto Miñor al ver indicios de “prevaricación e enriquecimento ilícito” en su aprobación por decreto, la Corporación se centró en organizar el funcionamiento de los órganos. Y el gobierno del PSOE, que perdió la mayoría en las urnas, perdió también la mayor parte de las votaciones plenarias. La oposición enmendó prácticamente cada propuesta y logró adelantar los plenos una hora. Serán los primeros jueves de mes a las 19.00. Logró también una presencia más diversa en las comisiones informativas, que pasan a estar integradas por nueve ediles, cuatro del PSOE (alcalde incluido), tres del PP, uno de Manifesto y uno del BNG. En las mancomunidades de Vigo y Val Miñor también tendrán representación todos los grupos: dos socialistas, dos populares y el quinto escaño se reparte dos años para Manifesto Miñor y los dos siguientes para el BNG. Los grupos de la oposición retiraron competencias a la junta de gobierno, de manera que los proyectos importantes y la solicitud de subvenciones deberá pasar por el pleno. Una cuestión que, según Ferreira, “ralentizará” numerosas gestiones administrativas y que populares y nacionalistas consideran necesaria en términos de transparencia y democracia.