A caravana dos Bolechas chega hoxe a Baiona a través do programa Falaredes da Rede de Dinamización Lingüística de Galicia. Trátase dun espectáculo ao aire libre que combina o teatro de monicreques con explicacións, preguntas e probas pensadas para que participen nenos e nenas de 4 a 9 anos e as súas familias. Carlos, Loli, Pili, Braulio, Sonia, Tatá e Chispa darán a coñecer diferentes disciplinas deportivas ás 21.00 na Praza do Concello.