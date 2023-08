Acoso a un centro de mayores de Nigrán: les tiran agua y les pinchan ruedas

Un cubo de agua volcado desde una ventana de un piso superior empapó por completo a una mujer de 86 años y salpicó a sus compañeros de edades similares mientras disfrutaban de un momento de charla en el patio del centro de día Botando unha Man de Nigrán hace unos días. El personal los ayudó a cambiarse de ropa enseguida para evitar que la mojadura pudiese afectar a su salud, pero el susto que se llevaron fue “tremendo”, explican con indignación desde el establecimiento. Fue la gota que colmó el vaso de una situación que podría considerarse acoso por parte del vecindario, consideran, y la dirección llamó a la Policía Local para denunciar lo ocurrido, además de hacerlo público a través de las redes.

“Es cierto que podría ser algo puntual, una trastada de un niño, pero entre las quejas de gente a la que le molesta todo y la cantidad de tornillos que nos encontramos en las ruedas, ya nos parece grave”, argumentan desde el centro. En varias ocasiones, el personal que conduce la furgoneta de transporte de los usuarios se ha encontrado en el primer viaje de la mañana con las ruedas pinchadas. “En el taller ya se preguntan cómo es posible que pisemos tantos tornillos”, comentan.

Lo que les hace pensar que se trata de ataques intencionados son las “constantes” protestas que reciben en la calle, “llegando muchas veces a discusiones”, por el tiempo en que mantienen la acera ocupada con la rampa del furgón para traer o llevar usuarios con movilidad reducida. “Se enfadan por tener que esperar para pasar mientras tenemos a un señor o señora en silla de ruedas esperando para subir al coche, aparcado en su plaza autorizada por el Ayuntamiento”, indican. También son repetidas las quejas que les traslada la gestora de la comunidad de vecinos. “Muchas veces por la música que les ponemos a los usuarios para cantar o realizar otras actividades, siempre en horario diurno, a media mañana o a media tarde, y a volumen bajo”.

"Quizás les vendría mejor que pusieran debajo un bar de copas”, ironizan desde el establecimiento

El centro se ubica en el bajo de un bloque de viviendas en la Estrada pola Vía, en las inmediaciones de Praia América. Solo tres de los pisos están habitados todo el año. Es en verano cuando se ocupan prácticamente la totalidad, y también cuando se disparan estos problemas, señalan desde el establecimiento de atención a personas mayores y dependientes, que atiende a una treintena de personas en dos turnos, de mañana y de tarde.

Policía Local

Por todo ello, la dirección decidió denunciar cuando alguien decidió tirar un cubo de agua sobre el patio común donde los usuarios se sientan al sol. Los agentes municipales acudieron al centro y realizaron un informe de lo ocurrido.Recomendaron no presentar denuncia ante la Guardia Civil al considerar que se archivaría al no producirse lesiones en ninguno de los afectados, señalan desde la dirección. No obstante, realizaron un informe para que quede constancia de los hechos, por si se repitiesen y sí se procediera a trasladarlos al cuartel.

Dejan claro desde el centro que “no se puede generalizar” y que la mayoría de los vecinos respetan a los mayores y su actividad, pero no entienden el motivo por el cual algunos les demuestran este desprecio. “Quizás les moleste ver a los abuelos y tropezar con la realidad de lo que van a ser el día de mañana, quizás les vendría mejor que pusieran debajo un bar de copas”, ironizan.