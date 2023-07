Nigrán enseña el Plan Xeral definitivo

El futuro urbanístico de Nigrán ya se puede analizar a través de la web municipal. El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que se propondrá al pleno para su aprobación provisional –el paso previo a la entrada en vigor con el visto bueno definitivo de la Xunta– está colgado en la sede electrónica del Concello (sede.nigran.org) para corregir errores técnicos si los hay. El gobierno municipal emprenderá en septiembre además una gira por las parroquias para explicar su contenido. Ya hay dos fechas cerradas: el día 4 a las 20.00 en Chandebrito y el día 6 a la misma hora en Camos. El objetivo es llevarlo por todos los centros culturales del municipio, explican el alcalde y el concejal de Urbanismo, Juan González y Diego García Moreira.

El documento que regirá el ordenamiento urbanístico de Nigrán los próximos 15 años entra en su recta final una década después de aprobarse de forma inicial y dos desde que se empezó a tramitar. La Xunta debe dar respuesta en septiembre al estudio ambiental estratégico que el Ayuntamiento le remitió en marzo.Se sobreentiende positiva porque el plan cuenta ya con todos los informes sectoriales favorables. A continuación llegará la aprobación provisional en pleno, “antes de final de ano”, calculan el regidor y el edil. Será el Ejecutivo gallego el encargado de la definitiva.

El documento plantea 5.700 viviendas a 15 años vista, más de la mitad en el rural

El gobierno municipal quiere darlo a conocer por una cuestión de “transparencia”. El documento prevé sumar un total de 5.700 viviendas nuevas a las 11.300 existentes en un plazo de quince años sin apenas urbanizaciones nuevas, explica García Moreira. “É un documento conservador, recolle os SAU que xa existían en zonas urbanas e desenvolve sobre todo os núcleos rurais”, señala. La principal novedad, y la que más beneficiará a las familias nigranesas, a juicio del edil, es la desaparición del requisito de parcela mínima para construir en núcleos rurales comunes y tradicionales. Las normas subsidiarias exigen 400 o 1.000 metros cuadrados de superficie para poder construir según en qué zonas. “Isto vai facilitar que cada veciño do rural poda facer a súa casa”, señala el concejal de Urbanismo. Un gran avance también para el alcalde. “Este PXOM equilibra o crecemento no Nigrán da Costa e do interior, iguala os territorios”, subraya.

Elimina el requisito de parcela mínima para construir en los núcleos rurales: "cada veciño das parroquias vai poder facer a súa casa"

No habrá variaciones en el litoral, afirma el edil. Los espacios singulares quedan como están, asegura. “En Monteferro só se pode edificar en parcelas nas que xa está en vigor un planeamento incorporado, onde xa existen vivendas, e en Monte Lourido, todos os terreos que bordean a estrada que o rodea son de protección de Costas ou forestal, só se poderá edificar tamén onde xa hai chalés e cara o interior da península”.

Ambos dirigentes destacan la desaparición de la polémica carretera de varios carriles que partía en dos el municipio en el documento aprobado inicialmente. “A xestión da anulación do vial foi lenta porque houbo que xustificar con detalle a reorganización da mobilidade vertebrando con varios accesos as futuras urbanizacións”, recalca García Moreira. “Levamos 7 anos traballando técnicos municipais, empresa redactora e Xunta con un único obxectivo, aprobar un bo PXOM para Nigrán e despois de tanto tempo podemos decir que teremos un planeamento do século XXI nos vindeiros meses”.