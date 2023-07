La décima edición del festival Berete Rock de Chapela, consolidado como uno de los referentes en el calendario gallego del rock, presentará el próximo 5 de agosto un “potente” cartel con cinco grupos en un marco natural de excepción como es el paseo marítimo de Cardona. Las bandas protagonistas en esta edición serán Aphonnic, Keltoi, The Lelli Kelly’s, The Soul Jacket y Monstrencos.

La cita, organizada por la Asociación Berete Rock con la colaboración de la Concejalía de Cultura de Redondela, se mantiene como uno de los pocos festivales de música gratuitos en la comarca, ya que el otro de estas características, Millo Verde, en esta última edición cobró entrada.

“Este festival é unha das citas máis importantes do ano e este goberno mantén o seu compromiso con todas as asociacións e colectivos para que cada ano se supere a oferta cultural do noso municipio”, indicó ayer la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, durante la presentación del Berete Rock junto a la playa de Arealonga en Chapela. “O ano pasado retomouse este festival tralos anos da pandemia e, grazas a ilusión e o traballo da asociación Berete Rock, esta décima edición será un referente da música rock en toda Galicia”, subrayó.

Todos los conciertos serán de acceso libre y arrancarán a las 21.00 horas.