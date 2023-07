El Concello de Baiona baraja endeudarse para llegar a fin de año

El gobierno municipal de Baiona aprobó ayer en pleno una modificación presupuestaria por importe de 2,3 millones de euros con un doble objetivo: pagar facturas pendientes y dotar de partidas departamentos que, a cinco meses de que termine el año, ya están a cero. La situación económica del Concello es “delicada”, asegura el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, que no descarta acudir a un préstamo para cubrir los gastos de lo que queda de 2023. “Hacia final de año posiblemente habrá que tomar una decisión en ese sentido porque no va a llegar el dinero y no queremos arrastrar gastos de un año a otro”, manifestaba ayer tras la sesión plenaria.

El regidor lamenta que el anterior gobierno dejase buena parte de las concejalías sin fondos antes de perder las elecciones en mayo. “Ahora podemos tirar de remanente [ahorro municipal] para el gasto corriente, pero para nosotros eso es muy grave. No es un tema de deuda, sino de mala gestión”, explica. Almuiña incide en que, en los últimos seis meses, el departamento de Intervención ha realizado 64 informes de reparo por gastos que sumaron 3 millones de euros. Como ejemplo de la situación pone el de la Arribada: “se gastaron 80.000 euros más de los presupuestados”. Almuiña: “Ahora podemos tirar de remanente [ahorro municipal] para el gasto corriente, pero para nosotros eso es muy grave" De los 2.346.771,86 euros habilitados ayer, con la abstención de PSOE y BNG, 327.000 se destinarán al incremento de las tasas que cobra el ORAL por encargarse de la recaudación y otros 457.000 al pago de una expropiación de terrenos realizada para habilitar un vial en Sabarís. 164.000 van al departamento de Urbanismo, 264.000 en el de Vías e Obras, 24.000 a la recogida de residuos, 128.000 a Deportes, 97.000 para sufragar gastos de la Arribada, 256.000 a Servicios Sociales y 286.000 al alumbrado, entre otras cantidades menores que se repartirán entre diversas áreas. “Incrementouse o orzamento municipal en 2,3 millóns e isto demostra as mentiras do señor Almuiña ao dicir que non había cartos no Concello”, afirma Gómez Prado El grupo socialista insistió ayer en que dejó las arcas municipales en “moi bo estado”. “Incrementouse o orzamento municipal de 2023 en 2,3 millóns e isto demostra as mentiras do señor Almuiña ao dicir que non había cartos no Concello”, recalca el portavoz del PSOE, el exalcalde Carlos Gómez Prado. Cambio en el PXOM para que los bares puedan tener un solo baño La Corporación aprobó una modificación del Plan Xeral, la número 1, para cumplir una sentencia que obliga al concello a dejar claras las alineaciones en los estudios de detalle de suelo urbano. Este cambio en el planeamiento incluye otros apartados como el que recoge todas las alteraciones del inventario de caminos hasta la fecha y otro punto de mucho interés para la hostelería. El PXOM indica que todos los negocios deben disponer de tres baños independientes (hombres, mujeres y adaptados) para cumplir con la normativa de accesibilidad. Se introduce una excepción para los de menos de 50 metros cuadrados, numerosos en Baiona, sobre todo en el casco histórico, para que puedan contar con un único servicio con las condiciones necesarias de accesibilidad.