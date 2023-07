La segunda fuerza de la oposición de Gondomar, Manifesto Miñor, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Vigo, a la que solicita una investigación sobre el decreto firmado por el alcalde, Paco Ferreira, el 10 de julio para adjudicarse un sueldo de 50.000 euros y repartir cuatro dedicaciones de 32.000 y una quinta de 16.000 entre su equipo sin pasar por el pleno. El PSOE perdió la mayoría en las pasadas municipales y el regidor se aseguraba así que los nueve votos de enfrente no tumbasen los salarios públicos.

Ferreira aseguró en un primer momento que contaba con el aval de Secretaría e Intervención y que la normativa presupuestaria permitía la maniobra, dado que se trata de los mismos sueldos del anterior mandato y bastaba con una modificación de las bases.

Ferreira: "Espero que Araúxo dimita se esta vez tampouco lle dá a razón a xustiza"

Cuestión que rebaten los ediles de Manifesto, que niegan la existencia de informes de los citados departamentos municipales que apoyen la decisión del alcalde, y recuerdan que no se trata de los mismos parámetros de los últimos cuatro años porque “hai concelleiros que marcharon e outros que se incorporaron, polo tanto uns deixan de percibir soldos e outros gáñanos”.

El portavoz de Manifesto, Antonio Araúxo, señala que la denuncia se presenta tras el estudio del decreto por parte de los asesores jurídicos de la formación nacionalista, que ven indicios de “presuntos delitos de prevaricación e de enriquecimento ilícito”.

“A gravidade dos feitos que agora denunciamos perante a Fiscalía non é tanto o montante salarial, que dende Manifesto Miñor sempre consideramos excesivo para un goberno en minoría, senón que radica no xeito absolutamente irregular (e supostamente delictivo) de como foron adxudicados, por decreto e sen o máis mínimo amparo legal. Por suposto o desprezo pola Corporación Municipal e polas máis elementais formas democráticas non ten parangón. Nós non imos pasar por ese tipo de e burlas á democracia, e menos nos tempos que corren”, recalca Araúxo.

Áraúxo: "Non imos pasar por este tipo de burlas á democracia"

El alcalde, por su parte, considera “lícito que presenten denuncia se teñen dúbidas”, pero se mostraba “convencido da legalidade do procedemento, consensuado e avalado polos técnicos municipais”. Es cierto que ni el secretario ni la interventora emitieron informes, pero no lo hicieron, explica, porque “non o consideran preceptivo”. Recuerda asimismo el regidor que Gondomar “non é o único concello” que aprobó los sueldos por decreto, sino que Porriño también lo hizo. “O que queda claro é que á oposición de Gondomar non lle preocupa o Plan Xeral nin a economía do Concello, preocúpanlle os soldos”, sentencia.

No obstante, Ferreira no cree que la denuncia prospere. “Xa estou acostumado a que Araúxo vaia á Fiscalía, foi sete ou oito veces, espero que esta vez, se tampouco lle dan a razón, dimita, porque só sabe sementar a dúbida de ilegalidades que non existen”.

Pleno de organización, el lunes

Con los salarios y el reparto de áreas aprobado por decreto, Ferreira convocó ayer mismo el pleno de organización del Ayuntamiento para el próximo lunes 31 de julio, a las 12.00, el último día del plazo de 30 días hábiles tras la investidura que establece la normativa. La Corporación aprobará la periodicidad de los plenos los primeros jueves de mes a las 20.00, la composición de las juntas y comisiones, las compensaciones de 325 euros por asistencia a pleno y 180 por comisión, la designación de miembros de las mancomunidades de Val Miñor y Vigo, entre otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Administración municipal.