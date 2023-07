El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, solicitó la semana pasada una reunión urgente con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la Xunta para buscar soluciones lo antes posible a la falta de médicos y personal sanitario en el centro de salud de Arcade. Desde mediados de julio el centro de salud solo cuenta con una médico y una enfermera para atender a todos los usuarios el municipio, lo que está provocando numerosos problemas para las personas que necesitan ser atendidas y que se ven obligadas a desplazarse a Urgencias a Pontevedra.

Lourenzo explica que “Soutomaior leva moitos anos a sufrir problemas pola falta de persoal médico no centro de saúde de Arcade, con ratios de atención a pacientes moi por enriba do que recomendan os organismos internacionais e con listas de agarda para pedir unha cita médica que teñen unha duración mínima de dúas semanas, cando non un mes. Eses problemas vense agravados durante o verán, cando o persoal médico colle vacacións e nin o Sergas nin a Xunta cobren as prazas para garantir cando menos que se manteña unha atención sanitaria mínima”.

El alcalde también denuncia que el servicio de pediatría continúa bajo mínimos. “Compartimos a pediatra con Vilaboa, tendo o noso concello dous días a semana e en xornada de tarde, algo que tamén se ve agravado durante os períodos de vacacións”, critica.