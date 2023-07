Billete a Tailandia gracias a las ciencias

Los conocimientos de tres estudiantes redondelanos de Bachillerato en las materias de ciencias (matemáticas, biología, geología, física y química) les llevará a un viaje de 10.500 kilómetros. Se trata del equipo “Os Raios” del IES Illa de San Simón, formado por Carla Acosta, David Lago y Rubén Lago, que se impusieron en la fase nacional de la cuarta edición de la Olimpiada Científica Juvenil Española (OCJE), celebrada en la localidad madrileña de Alcorcón (Madrid). El equipo redondelano, representando a Galicia, se proclamaron los mejores de España tras enfrentarse a los mejores grupos de estudiantes de todas las comunidades autónomas, seleccionados previamente en la fase regional de esta competición.

“Os Raios” como ganadores de la prueba, además de los representantes de Castilla y León como segundos clasificados, tendrán ahora la oportunidad de representar a España en la fase internacional de esta olimpiada, la International Junior Science Olympiad (IJSO), donde competirán con compañeros de más de 60 países de los cinco continentes para demostrar el gran talento científico que atesoran.

Este ano la prueba internacional será en Bangkok (Tailandia) entre el 1 y el 10 de diciembre, organizada por la Universidad Srinakharinwirot de la capital tailandesa con formato presencial.

“Cando descubrimos que quedáramos primeiros en Galicia, foi unha gran sorpresa. Non podíamos crer que íamos a Madrid, e estábamos moi contentos e emocionados por coñecer persoas ás que tamén lles gustan as ciencias e poder representar a Galicia. Os días en Madrid foron moi divertidos, visitamos o centro, participamos en talleres e coñecemos a moitos novos amigos, cos que o pasamos moi ben no tempo libre”, indica David Lago, que se mostró “orgulloso de poder representar a España na Olimpíada Internacional en Tailandia, onde intentaremos quedar o mellor posible”.

"Cando anunciaron aos gañadores sentinme reconfortado, xa que constatei que o traballo serviu de algo"

La implicación del profesorado de los departamentos de matemáticas, biología y geología y física y química del instituto redondelano en la preparación de las pruebas, unido a la buena disposición a participar en un evento de tanto nivel por parte del alumnado, propició los mejores resultados que se podían lograr, con la victoria de “Os Raios” redondelanos en la fase nacional, organizada por la Asociación Quinte Science, un colectivo nacional juvenil sin ánimo de lucro formado por antiguos participantes de las olimpiadas científicas.

Un premio soñado

La estancia en Madrid fue ya un premio para los tres estudiantes gallegos, pero nada comparado con el viaje que les espera a Tailandia. “Coñecín a un montón de xente incrible estes días, adquirín moitos coñecementos sobre a diversa xente que vive en España, descubrín innumerables cousas nos talleres e aproveitei cada minuto da viaxe. As probas fóronse sucedendo, e aínda que aos tres nos pareceron bastante complicadas, fómolas superando”, comenta Carla Acosta.

También destaca la buena experiencia su compañero Rubén Lago: “Ao principio non tiña altas expectativas, xa que cría que non estaba ao nivel dos compañeiros doutras comunidades autónomas. Custoume socializar con outros concursantes, pero ao final fixen bos amigos. Cando anunciaron aos gañadores sentinme reconfortado, xa que constatei que o meu traballo serviu de algo e aprendín a valorarme un pouco mais”, indica Rubén.

Esta competición pone de manifiesto el gran trabajo que desarrolla el centro educativo, que desde hace años promueve actividades relacionadas con la competencia matemática y científica como el Club de Ciencias, el “Problema matemático do mes”, la feria científica o la semana de “Galimates”. Todos estos proyectos profundizan en la curiosidad por las ciencias desde un enfoque práctico, y fomentan el descubrimiento, el razonamiento espacial, la lógica y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en las distintas materias cursadas, dándole un enfoque multidisciplinar y competencial.