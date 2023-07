La segunda fuerza de la oposición de Gondomar, Manifesto Miñor, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Vigo, a la que solicita una investigación sobre el decreto firmado por el alcalde, Paco Ferreira, el 10 de julio para adjudicarse un sueldo de 50.000 euros y repartir cuatro dedicaciones de 32.000 y una quinta de 16.000 entre su equipo sin pasar por el pleno. El PSOE perdió la mayoría en las pasadas municipales y el regidor se aseguraba así que los nueve votos de enfrente no tumbasen los salarios públicos.

Ferreira aseguró en un primer momento que contaba con informes favorables de Secretaría e Intervención y que la normativa presupuestaria permitía la maniobra, dado que se trata de los mismos sueldos del anterior mandato y bastaba con una modificación de las bases.

Cuestión que rebaten los ediles de Manifesto, que niegan la existencia de informes de los citados departamentos municipales que avalen la decisión del alcalde, y recuerdan que no se trata de los mismos parámetros de los últimos cuatro años porque "hai concelleiros que marcharon e outros que se incorporaron, polo tanto uns deixan de percibir soldos e outros gáñanos".

El portavoz de Manifesto, Antonio Araúxo, señala que la denuncia se presenta tras el estudio del decreto por parte de los asesores jurídicos de la formación nacionalista, que ven indicios de "presuntos delitos de prevaricación e de enriquecemento ilícito".

"A gravidade dos feitos que agora denunciamos perante a Fiscalía non é tanto o montante salarial, que dende Manifesto Miñor sempre consideramos excesivo para un goberno en minoría, senón que radica no xeito absolutamente irregular (e supostamente delictivo) de como foron adxudicados, por decreto e sen o máis mínimo amparo legal. Sen os informes preceptivos da Secretaria Xeral do Concello e da Intervención Municipal. Por suposto o desprezo pola Corporación Municipal e polas máis elementais formas democráticas non ten parangón. Non imos pasar por ese tipo de burlas á democracia, e menos nos tempos que corren", recalca Araúxo.