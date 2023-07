El grupo municipal del PP de Soutomaior critica que el alcalde, Manu Lourenzo (BNG), incumpla ahora “todas as súas reclamacións” en el ámbito organizativo, en referencia a la periodicidad de la convocatoria de los plenos. En este sentido, la portavoz popular, Noelia Ocampo, señala que cuando Lourenzo estaba en la oposición exigía plenos mensuales, “pero cando lle toca render contas xa non lle gusta tanto e mantenos cada dous meses e en horario de mañá, polo que xa non lle debe facer tanta graza que vaian os veciños”. En esta línea, también le reprochan a los nacionalistas que vaciasen de contenido el pleno y trasladase el máximo de competencias posible a la junta de gobierno local “malia criticar este funcionamento nas lexislaturas anteriores”, puntualiza Ocampo.

La portavoz popular acusa a Lourenzo de “hipocresía e contradiccións” en esta cuestión.