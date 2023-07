La gastronomía marcó ayer el Día de Galicia en la comarca del Condado-Paradanta. El menú fue el siguiente: 2.400 kilos de carne en la Fiesta del Churrasco de Covelo y litros de vino tinto en la Fiesta del Tinto Rías Baixas de As Neves. Ambos eventos fueron todo un éxito, con la presencia de miles de personas, algunas de las cuales hicieron doblete.

La Fiesta del Churrasco de Covelo llenó el Campo da Feira y poco antes de las 14 horas ya se dejaron de vender tiques. Los 2.000 kilos de carne previstos ya se habían agotado cuando todavía había una gran fila de gente esperando su turno, por lo que la organización tuvo que hacer acopio de otros 400 kilos, lo que permitió retomar las ventas, para alivio de los que todavía no se habían hecho con un ticket.

Las colas llegaron incluso a la hora de espera, pero esta mereció la pena cuando ya, plato en mano, los asistentes pudieron degustar la ración de churrasco de ternera, costilla de cerdo y criollo a seis euros. A juzgar por el lleno del Campo da Feira, la mayoría eligió comer en este espacio festivo y confraternizar con familia y amigos, pero también hubo quien prefirió llevárselo a casa o comer en alguno de los bares y restaurantes de Covelo que también se unieron a la fiesta y sirvieron 500 raciones manteniendo el precio de seis euros.

Pero no solo había churrasco en la Fiesta del Churrasco. Además de puestos de postres, pizzas, pulpo y empanadas, a la hora de la merienda, el Club de Fútbol de Covelo sirvió “choripanes”, por si alguien se había quedado con hambre para disfrutar de los conciertos de Milladoiro y Pelepau que amenizaron el Campo da Feira hasta que cayó la noche.

También en As Neves, tras el pregón a cargo de Juan Gil de Araujo, expresidente del Consejo Regulador de la DO Rías Baixas, la música maridó con el gran protagonista de la fiesta: el vino. Amenizaron la jornada las charangas Os Imperiais y NBA y actuaron los grupos Muiños de Oliveira, The Taverners y Errantes. Una cita en la que los más pequeños disfrutaron de un tobogán acuático, cuentacuentos y obradoiros infantiles, y en la que no faltó el vino tinto.