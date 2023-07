La iglesia de Santa Mariña do Rosal fue el escenario elegido para dar el pistoletazo de salida a la cuarta edición del O Rosal Cámara Fest, un festival organizado por la Agrupación Musical do Rosal en colaboración con el Concello. Dentro de la programación destaca el concierto que realizará hoy la Banda de la Agrupación Musical do Rosal en la Plaza do Calvario, acompañada por la soprano Ana San Martín y el tenor Enrique Martínez, que interpretarán una selección de los mejores musicales de Broadway.

Todos los conciertos están programados entre el 20 de julio y el 8 de agosto y se celebrarán, como en ediciones anteriores, en diferentes espacios de O Rosal, como las escuelas de San Miguel, la Finca Son Rural de Tabagón o la iglesia de Santa Mariña.