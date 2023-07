La Praza do Seixo, en Tomiño, acogerá mañana, a las 22.30 horas, la XXVIII edición de Encontro dos Pobos, un festival de música tradicional que reúne a grupos locales e internacionales. Dirigido a todos los públicos es de entrada gratuita. Actuará: Escola de Gaitas e Danzas Virxe do Alivio de Tomiño y agrupación Do Lusco ó Fusco, Agrupación de Tenerife Parranda Chaboco y la polaca Bychlewianka.