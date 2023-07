Con requeixo de As Neves y con cinco mieles de Galicia se catarán mañana vinos tintos de la D.O. Rías Baixas en la XVII Festa do Tinto Rías Baixas, que se celebrará también el martes, 25 de julio, durante todo el día.

Además de las catas, los asistentes podrán degustar ambos días los afamados tintos Rías Baixas acompañados de una gran variedad de raciones de gastronomía nevense y de Galicia. La fiesta comenzará mañana, a las 19.00 horas, con la apertura de la feria. A las 19.30 horas será la cata profesional en la Casa da Xuventude y a las 20.30 horas una cata pública en la carpa. A las 22.00 horas se podrá disfrutar de la actuación del grupo Son das Tabernas y a las 00.30 horas con la música de Dj Iván. El martes 25, a las 9.00 horas, comenzará la Andaina do Viño para la que están abiertas las inscripciones (666394565). A las 10.00 horas será la apertura de la feria. A las 12.00 horas, pasacalles del grupo Muíños de Oliveira, dando paso a la exposición de coches clásicos. A las 13.00 horas leerá el pregón el hasta hace poco presidente del Consello Regulador de la D.O. Rías Baixas, Juan Gil de Araújo. A las 14.00 horas, actuación de la charanga Os Imperiais. Por la tarde, desde las 16.00 horas, tobogán acuático, talleres infantiles y cuentacuentos. A las 18.00 horas, la charanga NBA, y a las 20.00 horas, el grupo The Taverners. Cerrará a las 21.30 horas, Errantes.