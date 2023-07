Finou don Jaime Gallo párroco do Viso durante moito tempo pero tamén o sentimos como noso os fregreses da parroquia de San Martin de Ventosela, ós que prestou os seus servizos espirituais ó longo de máis de 40 anos.

Durante a súa estadía connosco, tomou a iniciativa e axudounos a levar adiante moitas obras importantes para a parroquia, que saíron adiante grazas ó empeño e o traballo en equipo do párroco e os propios fregueses: a ampliación do cemiterio, a restauración do retablo da igrexa ou a recuperación da fisonomía interior do templo que fora cuberta había anos cunha grosa capa de cal, entroutras moitas.

Pero sobre todo Don Jaime era unha persoa humana que bautizou, confirmou, fixo a comunión e casou a moitos pais, nais, netos e fillos. Aconsellou de corazón a quen buscaba nel consello e agarimou a aqueles que máis o precisaron. Foi cómplice e parte de moitas historias da nosa parroquia e hoxe todos e todas o lembramos con agarimo e devoción, a mesma que el nos transmitiu en moitas ocasións e coa que sempre o levaremos no noso recordo, porque din que as persoas nunca se van mentres as lembremos no noso corazón.

Esperamos e desexamos que alá onde vaia sexa recibido por todos os veciños e veciñas que agora descansan como el. Estará sempre presente nas nosas oracións. Que a terra lle sexa leve!